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Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H)

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Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 1
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 2
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 3
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 4
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 5
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 6
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 7
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 1
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 2
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 3
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 4
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 5
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 6
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 7
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 710 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632331
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H)
11 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х31
Вес, кг.
2.86

Описание товара Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H)

Блок питания Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition [PS-TPD-0850FNFAGE-H] в черном корпусе ориентирован на оснащение игровых и мощных универсальных ПК. Номинальная мощность устройства 850 Вт достаточна для стабильной работы многоядерного CPU, одной или нескольких геймерских видеокарт, множества накопителей, плат расширения, вентиляторов и других компонентов ПК. Полностью модульная конструкция позволяет использовать только необходимые кабели. В результате улучшается организация внутреннего пространства системного блока и повышается качество вентиляции. Плоские кабели отличаются удобством размещения в труднодоступных местах. БП Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition [PS-TPD-0850FNFAGE-H] оснащен японскими конденсаторами с улучшенной стабильностью параметров. Устройство совместимо со спецификацией Intel ATX 3.0 и выдерживает двукратные скачки мощности. Благодаря этому повышается надежность системы питания. КПД БП увеличивает DC-DC преобразователь. Охлаждение устройства производит вентилятор типоразмера 120 мм с функцией остановки. При сниженных нагрузках источник питания почти не нагревается и работает бесшумно.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition [PS-TPD-0850FNFAGE-H] в черном корпусе ориентирован на оснащение игровых и мощных универсальных ПК. Номинальная мощность устройства 850 Вт достаточна для стабильной работы многоядерного CPU, одной или нескольких геймерских видеокарт, множества накопителей, плат расширения, вентиляторов и других компонентов ПК. Полностью модульная конструкция позволяет использовать только необходимые кабели. В результате улучшается организация внутреннего пространства системного блока и повышается качество вентиляции. Плоские кабели отличаются удобством размещения в труднодоступных местах. БП Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition [PS-TPD-0850FNFAGE-H] оснащен японскими конденсаторами с улучшенной стабильностью параметров. Устройство совместимо со спецификацией Intel ATX 3.0 и выдерживает двукратные скачки мощности. Благодаря этому повышается надежность системы питания. КПД БП увеличивает DC-DC преобразователь. Охлаждение устройства производит вентилятор типоразмера 120 мм с функцией остановки. При сниженных нагрузках источник питания почти не нагревается и работает бесшумно.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-H) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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