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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723189
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Описание товара Блок питания Zalman ZM1200-ARX2 1200W
**Блок питания ZM1200-ARX2 1200W, 80 Plus Platinum (KR/EU)**
Обеспечьте вашему компьютеру надёжное и стабильное питание с блоком питания ZM1200-ARX2! Мощность 1200 Вт и сертификат 80 Plus Platinum гарантируют высокую эффективность и экономичность работы.
**Почему стоит выбрать ZM1200-ARX2?**
* **Высокая мощность:** 1200 Вт позволят обеспечить энергией даже самые требовательные компоненты вашего ПК.
* **Эффективность:** сертификат 80 Plus Platinum подтверждает высокий КПД блока питания, что означает меньшие потери энергии и снижение тепловыделения.
* **Надёжность:** качественный блок питания — залог стабильной работы вашего компьютера. ZM1200-ARX2 поможет избежать сбоев и нестабильности системы.
* **Совместимость:** модель подходит для использования в регионах с розетками KR/EU.
С блоком питания ZM1200-ARX2 ваш компьютер будет работать на полную мощность, а вы сможете быть уверены в надёжности и стабильности системы.
**Блок питания ZM1200-ARX2 1200W, 80 Plus Platinum (KR/EU)**
Обеспечьте вашему компьютеру надёжное и стабильное питание с блоком питания ZM1200-ARX2! Мощность 1200 Вт и сертификат 80 Plus Platinum гарантируют высокую эффективность и экономичность работы.
**Почему стоит выбрать ZM1200-ARX2?**
* **Высокая мощность:** 1200 Вт позволят обеспечить энергией даже самые требовательные компоненты вашего ПК.
* **Эффективность:** сертификат 80 Plus Platinum подтверждает высокий КПД блока питания, что означает меньшие потери энергии и снижение тепловыделения.
* **Надёжность:** качественный блок питания — залог стабильной работы вашего компьютера. ZM1200-ARX2 поможет избежать сбоев и нестабильности системы.
* **Совместимость:** модель подходит для использования в регионах с розетками KR/EU.
С блоком питания ZM1200-ARX2 ваш компьютер будет работать на полную мощность, а вы сможете быть уверены в надёжности и стабильности системы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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