Блок питания Zalman ZM850-ARX2 850W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Zalman ZM850-ARX2 850W
**Блок питания ZM850-ARX2 850W, 80 Plus Platinum (KR/EU)** Обеспечьте вашему компьютеру надёжное и стабильное питание с блоком питания ZM850-ARX2 мощностью 850 Вт. Сертификация 80 Plus Platinum гарантирует высокую эффективность и экономичность устройства. **Почему стоит выбрать ZM850-ARX2?** * **Высокая мощность:** 850 Вт позволят обеспечить энергией даже самые требовательные компоненты вашего ПК. * **Эффективность:** сертификация 80 Plus Platinum подтверждает, что блок питания эффективно преобразует энергию и минимизирует потери. * **Надёжность:** высококачественные компоненты и продуманная конструкция обеспечивают стабильную работу и долгий срок службы. * **Совместимость:** модель подходит для использования в компьютерах с конфигурацией KR/EU. С блоком питания ZM850-ARX2 ваш компьютер будет работать стабильно и без перебоев. Инвестируйте в надёжность и производительность — выбирайте ZM850-ARX2!
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 850W
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 850W
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