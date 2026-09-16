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Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin, 16 pin
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739135
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Описание товара Блок питания ATX 850W MAG A850GN PCIE5 MSI
**Блок питания MSI MAG A850GN PCIE5: надёжность и высокая производительность для вашего ПК**
Обеспечьте свой компьютер стабильным и надёжным питанием с блоком питания MSI MAG A850GN PCIE5. С номинальной мощностью 850 Вт и сертификатом 80PLUS Gold этот блок питания гарантирует высокую эффективность и экономичность.
**Почему стоит выбрать MSI MAG A850GN PCIE5?**
* **Высокая мощность и эффективность:** номинальная мощность 850 Вт и сертификат 80PLUS Gold обеспечивают стабильную работу даже самых требовательных систем.
* **Совместимость с современными стандартами:** поддержка ATX 3.1 и PCIE5.1 позволяет использовать блок питания с новейшими компонентами.
* **Надёжная система охлаждения:** один вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение, помогая поддерживать оптимальную температуру работы.
**Блок питания MSI MAG A850GN PCIE5: надёжность и высокая производительность для вашего ПК**
Обеспечьте свой компьютер стабильным и надёжным питанием с блоком питания MSI MAG A850GN PCIE5. С номинальной мощностью 850 Вт и сертификатом 80PLUS Gold этот блок питания гарантирует высокую эффективность и экономичность.
**Почему стоит выбрать MSI MAG A850GN PCIE5?**
* **Высокая мощность и эффективность:** номинальная мощность 850 Вт и сертификат 80PLUS Gold обеспечивают стабильную работу даже самых требовательных систем.
* **Совместимость с современными стандартами:** поддержка ATX 3.1 и PCIE5.1 позволяет использовать блок питания с новейшими компонентами.
* **Надёжная система охлаждения:** один вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение, помогая поддерживать оптимальную температуру работы.
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