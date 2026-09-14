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Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W

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Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W - фото 8
Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W - фото 1
  • Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W - фото 2
  • Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W - фото 3
  • Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W - фото 4
  • Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W - фото 5
  • Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W - фото 6
  • Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W - фото 7
  • Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W - фото 8
  • Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726770
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х12
Вес, кг.
2.55

Описание товара Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W

Блок питания Formula V FV-1200GM Универсальный вход (100–240 В) Автоматическая система определения напряжения поддерживает мировые стандарты — от 100 В до 240 В без необходимости ручного переключения. Обеспечивает стабильную работу при колебаниях напряжения в электросети. Полностью модульная конструкция кабелей Подключайте только необходимые кабели. Уменьшает беспорядок, улучшает воздушный поток и повышает эстетику кабельного менеджмента. Архитектура Half-Bridge LLC + DC-DC Обеспечивает на 50% более высокую надёжность по сравнению с традиционными решениями, идеально подходит для систем с высокой нагрузкой и длительным временем работы, таких как серверы и рабочие станции. Независимые модули DC-DC для 5 В, 3,3 В и -12 В обеспечивают чистое и изолированное питание чувствительных компонентов. Обеспечивает на 30% более быструю динамическую реакцию, минимизируя пульсации напряжения и продлевая срок службы оборудования. Сертификат 80 PLUS Gold (115 В) Обеспечивает КПД свыше 87% при 115 В и до 89% при 230 В, снижая потери энергии, расходы на электроэнергию и выбросы CO?. Идеально для энергоэффективных систем и экологичных дата-центров. Интеллектуальное управление охлаждением Вентилятор полностью останавливается при низкой нагрузке для бесшумной работы и плавно регулирует скорость (800–1800 об/мин) при высокой нагрузке, обеспечивая баланс между производительностью и шумом (<25 дБ). Японские основные конденсаторы 105 °C Использует японский основной конденсатор с высокой термостойкостью, обеспечивая на 50% больший срок службы в условиях высокой температуры.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W

Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line FV-1200GM 1200W




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Formula V FV-1200GM Универсальный вход (100–240 В) Автоматическая система определения напряжения поддерживает мировые стандарты — от 100 В до 240 В без необходимости ручного переключения. Обеспечивает стабильную работу при колебаниях напряжения в электросети. Полностью модульная конструкция кабелей Подключайте только необходимые кабели. Уменьшает беспорядок, улучшает воздушный поток и повышает эстетику кабельного менеджмента. Архитектура Half-Bridge LLC + DC-DC Обеспечивает на 50% более высокую надёжность по сравнению с традиционными решениями, идеально подходит для систем с высокой нагрузкой и длительным временем работы, таких как серверы и рабочие станции. Независимые модули DC-DC для 5 В, 3,3 В и -12 В обеспечивают чистое и изолированное питание чувствительных компонентов. Обеспечивает на 30% более быструю динамическую реакцию, минимизируя пульсации напряжения и продлевая срок службы оборудования. Сертификат 80 PLUS Gold (115 В) Обеспечивает КПД свыше 87% при 115 В и до 89% при 230 В, снижая потери энергии, расходы на электроэнергию и выбросы CO?. Идеально для энергоэффективных систем и экологичных дата-центров. Интеллектуальное управление охлаждением Вентилятор полностью останавливается при низкой нагрузке для бесшумной работы и плавно регулирует скорость (800–1800 об/мин) при высокой нагрузке, обеспечивая баланс между производительностью и шумом (<25 дБ). Японские основные конденсаторы 105 °C Использует японский основной конденсатор с высокой термостойкостью, обеспечивая на 50% больший срок службы в условиях высокой температуры.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W
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Отзывы


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