Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU)
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool GAMERSTORM PN750M (R-PN750M-FC0B-WGEU)
Блок питания GamerStorm PN750М PN750M — это новый источник питания, соответствующий новейшим стандартам Intel ATX 3.1 и PCIe 5.1. Благодаря выделенным портам 12В-2x6, 5 EPS/PCIe PN750M обеспечивает стабильное питание широкого спектра современных мощных компонентов. Благодаря возможности обеспечивать удвоенную общую мощность системы в течение 0,1 мс случайные скачки напряжения никогда не будут проблемой. PN750M обеспечит стабильное питание устаревших ПК и ПК следующего поколения. ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ Блок питания сертифицирован в соответствии с требованиями стандарта 80 Plus Gold и обеспечивает 90%-процентную энергоэффективность при типичных нагрузках. Благодаря использованию основного японского электролитического конденсатора, активного PFC, full Bridge SRC LLC и топологии постоянного тока PN750M может поддерживать время ожидания до ? 16 мс при нагрузке в 80%. Оснащенный высококачественным кабелем 12 В-2x6 с медным сердечником, устойчивым к температуре 105C, 16AWG, PN750M обеспечивает мощность до 450 Вт для современных графических процессоров. PN750M поставляется с кабелями в оплетке! Это достойное дополнение к премиальному дизайну данной модели. PN750M оснащен динамическим 120-миллиметровым вентилятором FDB, скорость вращения которого регулируется в зависимости от потребностей блока питания в охлаждении. Защитные свойства В стандартную комплектацию PN750D входит множество всесторонних средств защиты, включая OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, NLO и SIP.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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