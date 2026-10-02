Память оперативная Samsung 32GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A4K40DB3-CWE)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Samsung 32GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A4K40DB3-CWE)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти емкостью 32 ГБ создан для рабочих станций, серверов и мощных домашних компьютеров, где на первом месте стоит стабильность, надежность и большой объем памяти для работы с данными. Он оптимально подходит для задач виртуализации, обработки крупных баз данных, профессионального монтажа видео в высоком разрешении и 3D-рендеринга, где важно избежать подкачки данных на медленный диск. В то же время, для стандартной офисной работы или легкого гейминга такой большой объем одного модуля будет избыточным, здесь более рациональны стандартные двухканальные комплекты меньшего объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными настольными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, а также с серверными решениями. Он выполнен в форм-факторе DIMM, предназначенном исключительно для установки в соответствующие слоты материнских плат стационарных компьютеров и рабочих станций. Важно помнить, что этот тип памяти физически и электрически несовместим со слотами для более старых DDR3 или новых DDR5, поэтому при апгрейде необходимо убедиться в поддержке именно DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объем в 32 ГБ, что на большинстве платформ позволяет комфортно работать с несколькими тяжелыми приложениями одновременно, не опасаясь нехватки оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости обработки больших массивов данных, например, при рендеринге сложных сцен или компиляции кода. В играх и большинстве повседневных задач прирост от такой частоты по сравнению с базовой DDR4-2133 будет заметен, но ключевым преимуществом здесь все же является именно большой объем, а не экстремальная скорость.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Данная память относится к серверному/рабочему классу, где приоритетом является стабильность и совместимость, а не агрессивные тайминги для разгона. Она, как правило, работает на стандартных для DDR4 напряжениях и поддерживает штатные частоты, заявленные производителем. Стоит отметить, что такие модули могут не иметь предустановленных профилей автоматического разгона XMP, характерных для игровых комплектов, поэтому их настройка на заявленную частоту 3200 МГц может потребовать ручной активации соответствующего профиля или настройки параметров в BIOS материнской платы вручную.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами для настольных ПК и рабочих станций, поддерживающими стандарт DDR4 и слоты DIMM. Критически важно проверить список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как серверные и ECC-модули (к которым может относиться данная модель) могут не поддерживаться всеми потребительскими чипсетами. Для выхода на частоту 3200 МГц также необходима поддержка со стороны процессора и платы, например, для процессоров AMD Ryzen потребуется активация профиля, а для Intel - соответствующая настройка в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом серверном формате - без декоративных радиаторов и подсветки. Это снижает высоту модуля, исключая возможные конфликты с массивными процессорными кулерами в компактных корпусах, и указывает на ориентацию на системы, где важна функциональность и бесперебойная работа 24/7. Отсутствие массивного радиатора компенсируется качественными чипами памяти, рассчитанными на работу в штатных режимах без экстремального перегрева при длительной нагрузке.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 32 ГБ, что дает гибкость при сборке системы. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность, потребуется установка второй идентичной планки в правильный слот (обычно через один от первого). Покупая одну такую планку, вы закладываете основу для дальнейшего расширения до 64 ГБ или более в двухканале. Однако для достижения максимальной производительности в задачах, чувствительных к скорости памяти, изначальная покупка парного комплекта из двух модулей часто является более предпочтительным вариантом.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс - это проверка совместимости с конкретной материнской платой, так как серверные модули (включая возможную поддержку ECC) могут не определяться в обычных потребительских платах. Убедитесь, что ваша система поддерживает объем 32 ГБ на один слот и общий желаемый объем. Также помните, что для работы на частоте 3200 МГц может потребоваться ручная настройка в BIOS. Этот модуль - отличный выбор для создания или апгрейда рабочей станции, где нужен большой и надежный объем ОЗУ, но для геймеров, стремящихся к максимальному FPS за счет низких таймингов и простого разгона по XMP, лучше рассмотреть специализированные игровые комплекты.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти емкостью 32 ГБ создан для рабочих станций, серверов и мощных домашних компьютеров, где на первом месте стоит стабильность, надежность и большой объем памяти для работы с данными. Он оптимально подходит для задач виртуализации, обработки крупных баз данных, профессионального монтажа видео в высоком разрешении и 3D-рендеринга, где важно избежать подкачки данных на медленный диск. В то же время, для стандартной офисной работы или легкого гейминга такой большой объем одного модуля будет избыточным, здесь более рациональны стандартные двухканальные комплекты меньшего объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными настольными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, а также с серверными решениями. Он выполнен в форм-факторе DIMM, предназначенном исключительно для установки в соответствующие слоты материнских плат стационарных компьютеров и рабочих станций. Важно помнить, что этот тип памяти физически и электрически несовместим со слотами для более старых DDR3 или новых DDR5, поэтому при апгрейде необходимо убедиться в поддержке именно DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объем в 32 ГБ, что на большинстве платформ позволяет комфортно работать с несколькими тяжелыми приложениями одновременно, не опасаясь нехватки оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости обработки больших массивов данных, например, при рендеринге сложных сцен или компиляции кода. В играх и большинстве повседневных задач прирост от такой частоты по сравнению с базовой DDR4-2133 будет заметен, но ключевым преимуществом здесь все же является именно большой объем, а не экстремальная скорость.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Данная память относится к серверному/рабочему классу, где приоритетом является стабильность и совместимость, а не агрессивные тайминги для разгона. Она, как правило, работает на стандартных для DDR4 напряжениях и поддерживает штатные частоты, заявленные производителем. Стоит отметить, что такие модули могут не иметь предустановленных профилей автоматического разгона XMP, характерных для игровых комплектов, поэтому их настройка на заявленную частоту 3200 МГц может потребовать ручной активации соответствующего профиля или настройки параметров в BIOS материнской платы вручную.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами для настольных ПК и рабочих станций, поддерживающими стандарт DDR4 и слоты DIMM. Критически важно проверить список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как серверные и ECC-модули (к которым может относиться данная модель) могут не поддерживаться всеми потребительскими чипсетами. Для выхода на частоту 3200 МГц также необходима поддержка со стороны процессора и платы, например, для процессоров AMD Ryzen потребуется активация профиля, а для Intel - соответствующая настройка в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом серверном формате - без декоративных радиаторов и подсветки. Это снижает высоту модуля, исключая возможные конфликты с массивными процессорными кулерами в компактных корпусах, и указывает на ориентацию на системы, где важна функциональность и бесперебойная работа 24/7. Отсутствие массивного радиатора компенсируется качественными чипами памяти, рассчитанными на работу в штатных режимах без экстремального перегрева при длительной нагрузке.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 32 ГБ, что дает гибкость при сборке системы. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность, потребуется установка второй идентичной планки в правильный слот (обычно через один от первого). Покупая одну такую планку, вы закладываете основу для дальнейшего расширения до 64 ГБ или более в двухканале. Однако для достижения максимальной производительности в задачах, чувствительных к скорости памяти, изначальная покупка парного комплекта из двух модулей часто является более предпочтительным вариантом.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс - это проверка совместимости с конкретной материнской платой, так как серверные модули (включая возможную поддержку ECC) могут не определяться в обычных потребительских платах. Убедитесь, что ваша система поддерживает объем 32 ГБ на один слот и общий желаемый объем. Также помните, что для работы на частоте 3200 МГц может потребоваться ручная настройка в BIOS. Этот модуль - отличный выбор для создания или апгрейда рабочей станции, где нужен большой и надежный объем ОЗУ, но для геймеров, стремящихся к максимальному FPS за счет низких таймингов и простого разгона по XMP, лучше рассмотреть специализированные игровые комплекты.
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