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Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7600Mhz купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7600Mhz

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Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7600Mhz - фото 2
Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7600Mhz - фото 3
Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7600Mhz - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
7600
Пропускная способность, Мб/с
60800
Тайминги
36-46-46-122
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7600Mhz - фото 1
  • Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7600Mhz - фото 2
  • Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7600Mhz - фото 3
  • Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7600Mhz - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658011
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
7600
Пропускная способность, Мб/с
60800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-46-46-122
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
380

Описание товара Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7600Mhz

Для кого и под какие задачи

Данный комплект модулей ОЗУ создан для требовательных энтузиастов и геймеров, которые стремятся к максимуму производительности в современных играх и ресурсоемких приложениях. Суммарный объем 32 ГБ с высокой скоростью 7600 МГц отлично справится с 4K-играми, стримингом, профессиональным монтажом видео и работой в виртуальных машинах. Это решение для тех, кому недостаточно стандартных частот и кто готов использовать потенциал новой платформы DDR5 на полную мощность.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является следующим поколением после DDR4 и предлагает значительный рост пропускной способности и энергоэффективности. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами для настольных ПК на современных материнских платах. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых стандартов.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ - этого с избытком хватит для любых игровых и большинства профессиональных задач. Частота 7600 МГц обеспечивает исключительно высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость загрузки текстур в играх, время рендеринга и отзывчивость системы при работе с большими массивами данных. Такой скорости будет достаточно для комфортной работы даже на разрешениях 4K и выше.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения такой высокой частоты модули используют профили автоматического разгона, такие как XMP 3.0 для платформ Intel или EXPO для AMD. Это позволяет системе автоматически настроить необходимые частоту, тайминги и напряжение прямо из BIOS, избавляя пользователя от сложной ручной настройки. Конкретные значения таймингов и рабочего напряжения зафиксированы в этих профилях и оптимально сбалансированы для стабильной работы на заявленной скорости.

Совместимость с платформой

Для работы на заявленной частоте 7600 МГц требуется современная платформа: материнская плата с чипсетом Intel Z790, B760 или AMD X670, B650 и соответствующий процессор, поддерживающий такие высокие частоты памяти DDR5. Крайне важно перед покупкой проверить список совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы, так как достижение частоты 7600 МГц зависит не только от возможностей самой памяти, но и от качества контроллера памяти в процессоре и разводки платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти, что критически важно для стабильной работы на экстремальных частотах при длительной нагрузке. Дизайн радиаторов также играет эстетическую роль, гармонично дополняя дизайн игровых сборок. Стоит учитывать высоту планок при планировании сборки, чтобы убедиться в отсутствии конфликтов с крупными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что дает ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Для корректной активации двухканального режима модули нужно установить в слоты, указанные в инструкции к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - гарантированная работа на частоте 7600 МГц возможна не на всех совместимых платформах и может потребовать ручной тонкой настройки напряжения и таймингов в BIOS. Для систем, где стабильность в приоритете, иногда целесообразно рассмотреть комплект с чуть меньшей частотой, но более низкими таймингами. Этот комплект оптимален для пользователей, собирающих мощную игровую или рабочую систему с нуля и готовых уделить время настройке для получения максимальной отдачи от компонентов.

Отзывы о товаре Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7600Mhz




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
7600
Пропускная способность, Мб/с
60800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-46-46-122
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный комплект модулей ОЗУ создан для требовательных энтузиастов и геймеров, которые стремятся к максимуму производительности в современных играх и ресурсоемких приложениях. Суммарный объем 32 ГБ с высокой скоростью 7600 МГц отлично справится с 4K-играми, стримингом, профессиональным монтажом видео и работой в виртуальных машинах. Это решение для тех, кому недостаточно стандартных частот и кто готов использовать потенциал новой платформы DDR5 на полную мощность.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является следующим поколением после DDR4 и предлагает значительный рост пропускной способности и энергоэффективности. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами для настольных ПК на современных материнских платах. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых стандартов.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ - этого с избытком хватит для любых игровых и большинства профессиональных задач. Частота 7600 МГц обеспечивает исключительно высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость загрузки текстур в играх, время рендеринга и отзывчивость системы при работе с большими массивами данных. Такой скорости будет достаточно для комфортной работы даже на разрешениях 4K и выше.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения такой высокой частоты модули используют профили автоматического разгона, такие как XMP 3.0 для платформ Intel или EXPO для AMD. Это позволяет системе автоматически настроить необходимые частоту, тайминги и напряжение прямо из BIOS, избавляя пользователя от сложной ручной настройки. Конкретные значения таймингов и рабочего напряжения зафиксированы в этих профилях и оптимально сбалансированы для стабильной работы на заявленной скорости.

Совместимость с платформой

Для работы на заявленной частоте 7600 МГц требуется современная платформа: материнская плата с чипсетом Intel Z790, B760 или AMD X670, B650 и соответствующий процессор, поддерживающий такие высокие частоты памяти DDR5. Крайне важно перед покупкой проверить список совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы, так как достижение частоты 7600 МГц зависит не только от возможностей самой памяти, но и от качества контроллера памяти в процессоре и разводки платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти, что критически важно для стабильной работы на экстремальных частотах при длительной нагрузке. Дизайн радиаторов также играет эстетическую роль, гармонично дополняя дизайн игровых сборок. Стоит учитывать высоту планок при планировании сборки, чтобы убедиться в отсутствии конфликтов с крупными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что дает ощутимый прирост производительности в играх и приложениях. Для корректной активации двухканального режима модули нужно установить в слоты, указанные в инструкции к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - гарантированная работа на частоте 7600 МГц возможна не на всех совместимых платформах и может потребовать ручной тонкой настройки напряжения и таймингов в BIOS. Для систем, где стабильность в приоритете, иногда целесообразно рассмотреть комплект с чуть меньшей частотой, но более низкими таймингами. Этот комплект оптимален для пользователей, собирающих мощную игровую или рабочую систему с нуля и готовых уделить время настройке для получения максимальной отдачи от компонентов.

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