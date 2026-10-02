Описание товара Жесткий диск WD Red pro 20TB (WD201KFGX)

Соответствие требованиям крупных компаний. Диски WD Red™ Pro, специально разработанные с учетом потребностей предприятий среднего и крупного бизнеса, предназначены для сетевых систем хранения с 24 отсеками. Накопитель WD Red™ Pro, созданный для круглосуточной работы с огромными объемами данных, превосходно подходит для архивирования и предоставления общего доступа, а также модернизации массива RAID для поддержки нескольких операционных систем, например ZFS и других файловых систем. Используя в своем сетевом устройстве хранения эти надежные диски, вы повышаете эффективность работы компании, так как ваши сотрудники могут быстро обмениваться файлами и архивировать папки. Уникальная технология NASware™ 3.0. Уникальная передовая технология NASware™ 3.0, реализованная на уровне микропрограммы, гарантирует беспрепятственную интеграцию, надежную защиту данных и оптимальное быстродействие, которые нужны для сетевых устройств хранения, работающих в условиях высоких нагрузок. Современная технология NASware 3.0, реализованная в каждом жестком диске WD Red™ Pro, повышает производительность системы благодаря улучшению параметров совместимости, надежности, интеграции и обновления. Оптимальная совместимость с сетевыми устройствами хранения. После появления жестких дисков WD Red™ Pro с технологией NASware™ вам больше не придется гадать при выборе накопителя. Они предназначены для сетевых систем хранения, а наш уникальный алгоритм помогает добиться оптимального соотношения производительности и надежности при использовании дисков в сетевых устройствах хранения и массивах RAID. Другими словами, WD Red™ Pro - это один из тех дисков, которые совместимы с максимальным количеством сетевых устройств хранения. Но вы не обязаны просто верить нам на слово. Жесткие диски WD Red™ Pro проверены на совместимость с большим количеством технологий и сетевых устройств хранения, производимых нашими партнерами. 3D Active Balance Plus. Разработанная нами усовершенствованная технология балансировки в двух плоскостях существенно повышает быстродействие и надежность накопителей. Отсутствие правильной балансировки в накопителях может сокращать срок их службы, снижать со временем их быстродействие и приводить к чрезмерной вибрации и шуму в многодисковых системах. Улучшенная защита отсеков сетевых устройств хранения от ударов. Жесткие диски WD Red™ Pro оснащаются многоосным датчиком, обнаруживающим трудноуловимые сотрясения, и системой динамического управления высотой полета головок, которая автоматически компенсирует эти движения, тем самым защищая данные. Сочетание этих технологий обеспечивает дополнительную защиту жестких дисков в крупных сетевых устройствах хранения с 24 отсеками и повышает надежность их работы. Предотвращение и устранение ошибок. В накопителях WD Red™ Pro, специально предназначенных для использования в массивах RAID и сетевых устройствах хранения, реализована технология NASware™ 3.0, одной из составляющих которой является функция контроля устранения ошибок, снижающая вероятность выпадения жестких дисков из массивов RAID. Расширенные испытания жестких дисков. Требования к качеству жестких дисков для сетевых устройств хранения, в которых предусмотрено до 24 отсеков, особенно высоки ввиду повышенного уровня вибрации и нагрева. Именно поэтому каждый жесткий диск WD Red™ Pro проходит расширенные испытания на отказ при повышенной температуре, что гарантирует его пригодность для долгой надежной эксплуатации.