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Жесткий диск Seagate Exos X16 14TB (ST14000NM001G) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate Exos X16 14TB (ST14000NM001G)

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Жесткий диск Seagate Exos X16 14TB (ST14000NM001G) - фото 1
Жесткий диск Seagate Exos X16 14TB (ST14000NM001G) - фото 2
Жесткий диск Seagate Exos X16 14TB (ST14000NM001G) - фото 3
Жесткий диск Seagate Exos X16 14TB (ST14000NM001G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate Exos X16 14TB (ST14000NM001G) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate Exos X16 14TB (ST14000NM001G) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate Exos X16 14TB (ST14000NM001G) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate Exos X16 14TB (ST14000NM001G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260092
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х1
Вес, г.
360

Описание товара Жесткий диск Seagate Exos X16 14TB (ST14000NM001G)

Диск HDD Seagate - Exos X16, серверный, SATA, 6 Гб/с, 3.5", 14 ТБ, 7200 rpm, 256MB, ST14000NM001G

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Exos X16 14TB (ST14000NM001G)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Диск HDD Seagate - Exos X16, серверный, SATA, 6 Гб/с, 3.5", 14 ТБ, 7200 rpm, 256MB, ST14000NM001G
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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