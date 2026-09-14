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Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ)

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Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 1
Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 2
Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 3
Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 4
Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 5
Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 6
Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 7
Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 8
Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
26 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 4
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 5
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 6
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 7
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 8
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 996 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739702
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Характеристики

Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
26 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ)

Жёсткий диск Seagate объёмом 26 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма и интерфейс SATA III делают его практичным выбором для совместимых систем, где особенно важны значительный объём и стабильная работа. Скорость вращения 7200 об/мин обеспечивает уверенную производительность при обращении к данным, а буферная память 512 МБ помогает эффективнее обрабатывать операции записи и чтения. Заявленное время наработки на отказ — 2 500 000, что подчёркивает ресурсный характер накопителя.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
26 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
Жёсткий диск Seagate объёмом 26 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма и интерфейс SATA III делают его практичным выбором для совместимых систем, где особенно важны значительный объём и стабильная работа. Скорость вращения 7200 об/мин обеспечивает уверенную производительность при обращении к данным, а буферная память 512 МБ помогает эффективнее обрабатывать операции записи и чтения. Заявленное время наработки на отказ — 2 500 000, что подчёркивает ресурсный характер накопителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Seagate Exos X26 SATA 26Tb 7200 6Gb/s 512Mb (replacement WUH722626ALE6L4, WD261KRYZ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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