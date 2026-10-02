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Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82)

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Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82) - фото 1
Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82) - фото 2
Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82) - фото 3
Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3070
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82) - фото 1
  • Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82) - фото 2
  • Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82) - фото 3
  • Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633337
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3070
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х13х9
Вес, кг.
1.17

Описание товара Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82)

Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82)

Отзывы о товаре Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82)




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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3070
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Biostar RTX3070 8GB (VN3706RM82) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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