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Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000 12GB (VCNRTXA2000-12GB-PB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000 12GB (VCNRTXA2000-12GB-PB)

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Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000 12GB (VCNRTXA2000-12GB-PB) - фото 1
Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000 12GB (VCNRTXA2000-12GB-PB) - фото 2
Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000 12GB (VCNRTXA2000-12GB-PB) - фото 3
Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000 12GB (VCNRTXA2000-12GB-PB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000 12GB (VCNRTXA2000-12GB-PB) - фото 1
  • Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000 12GB (VCNRTXA2000-12GB-PB) - фото 2
  • Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000 12GB (VCNRTXA2000-12GB-PB) - фото 3
  • Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000 12GB (VCNRTXA2000-12GB-PB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633174
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Характеристики

Бренд
PNY
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, г.
725

Описание товара Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000 12GB (VCNRTXA2000-12GB-PB)

Видеокарта PNY Quadro RTX A2000 – профессиональное решение для рабочих станций. Она способна обеспечить высокую стабильность и производительность при создании визуализаций, работе в проектах с виртуальной средой и запуске приложений с искусственным интеллектом. Графический адаптер основан на архитектуре NVIDIA Ampere. Процессор работает на частоте 562 МГц, которая способна увеличиваться до показателя 1200 МГц в турборежиме. PNY Quadro RTX A2000 оснащена 12 ГБ скоростной памяти стандарта GDDR6. Возможности подключения представлены 4 разъемами Mini DisplayPort. В графическом адаптере установлена турбинная система охлаждения с одним центробежным вентилятором. Низкопрофильная конструкция повышает удобство установки в системах с ограниченным пространством.

Отзывы о товаре Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000 12GB (VCNRTXA2000-12GB-PB)




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Характеристики
Бренд
PNY
Тип товара
Видеокарты
Описание
Видеокарта PNY Quadro RTX A2000 – профессиональное решение для рабочих станций. Она способна обеспечить высокую стабильность и производительность при создании визуализаций, работе в проектах с виртуальной средой и запуске приложений с искусственным интеллектом. Графический адаптер основан на архитектуре NVIDIA Ampere. Процессор работает на частоте 562 МГц, которая способна увеличиваться до показателя 1200 МГц в турборежиме. PNY Quadro RTX A2000 оснащена 12 ГБ скоростной памяти стандарта GDDR6. Возможности подключения представлены 4 разъемами Mini DisplayPort. В графическом адаптере установлена турбинная система охлаждения с одним центробежным вентилятором. Низкопрофильная конструкция повышает удобство установки в системах с ограниченным пространством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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