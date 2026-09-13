Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G
Видеокарта Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 - производительная игровая и рабочая видеокарта на архитектуре AMD с 16 ГБ GDDR6 и 256-битной шиной, ориентированная на требовательный QHD/4K-гейминг и тяжёлые рабочие задачи. Серия Prime делает акцент на строгом дизайне и надёжной элементной базе, подходящей для рабочих станций и универсальных сборок без агрессивного "геймерского" оформления.
Для кого и под какие задачи
RX 9070 XT PRIME OC подойдёт геймерам, которые играют в ААА-проекты в 1440p и 4K с высокими или максимальными настройками, а также создателям контента, работающим с монтажом, 3D-сценами и высоким разрешением текстур. Для малого бизнеса и продвинутых домашних пользователей карта может стать основой рабочей станции для рендеринга, работы с несколькими 4K-мониторами и задач, чувствительных к пропускной способности видеопамяти.
Производительность и память
Графический процессор с 4096 потоковыми процессорами и частотами до 3030 МГц в OC-режиме (Boost Clock) обеспечивает высокий запас вычислительной мощности для современных игр и профессиональных приложений. Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR6 с эффективной скоростью 20 Гбит/с и 256-битной шиной даёт солидную пропускную способность и позволяет комфортно работать с тяжёлыми текстурами, высокими разрешениями и многомониторными конфигурациями.
Охлаждение и конструкция
Карта использует фирменную трёхвентиляторную систему охлаждения Asus с массивным радиатором 2,5-слотовой толщины, что помогает удерживать температуры под контролем даже при длительных игровых сессиях и нагрузке в рендеринге. Усиленная плата и качественная элементная база повышают долговечность и устойчивость к нагрузкам, а заводской разгон реализован с учётом теплового пакета и ресурсного запаса кулера.
Подключения и требования к системе
ASUS Prime RX 9070 XT OC использует интерфейс PCI Express 5.0, обратно совместимый с PCIe 4.0, что упрощает установку в современные системы. Наличие одного HDMI 2.1b и трёх DisplayPort 2.1 позволяет подключать несколько высокочастотных QHD/4K-мониторов, однако для стабильной работы требуется мощный блок питания и качественное охлаждение корпуса.
Важные нюансы перед покупкой
Эта видеокарта подходит для мощных игровых и рабочих ПК: она потребляет больше энергии и сильнее греется, чем решения среднего уровня, поэтому нужен качественный блок питания с запасом и хорошее охлаждение внутри корпуса. Важно заранее проверить, что по длине и толщине (около 2,5 слота) карта поместится в корпус и не закроет нужные слоты, а её производительность будет реально использоваться при вашем разрешении монитора, чтобы не платить за ресурс "про запас".
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Видеокарта Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 - производительная игровая и рабочая видеокарта на архитектуре AMD с 16 ГБ GDDR6 и 256-битной шиной, ориентированная на требовательный QHD/4K-гейминг и тяжёлые рабочие задачи. Серия Prime делает акцент на строгом дизайне и надёжной элементной базе, подходящей для рабочих станций и универсальных сборок без агрессивного "геймерского" оформления.
Для кого и под какие задачи
RX 9070 XT PRIME OC подойдёт геймерам, которые играют в ААА-проекты в 1440p и 4K с высокими или максимальными настройками, а также создателям контента, работающим с монтажом, 3D-сценами и высоким разрешением текстур. Для малого бизнеса и продвинутых домашних пользователей карта может стать основой рабочей станции для рендеринга, работы с несколькими 4K-мониторами и задач, чувствительных к пропускной способности видеопамяти.
Производительность и память
Графический процессор с 4096 потоковыми процессорами и частотами до 3030 МГц в OC-режиме (Boost Clock) обеспечивает высокий запас вычислительной мощности для современных игр и профессиональных приложений. Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR6 с эффективной скоростью 20 Гбит/с и 256-битной шиной даёт солидную пропускную способность и позволяет комфортно работать с тяжёлыми текстурами, высокими разрешениями и многомониторными конфигурациями.
Охлаждение и конструкция
Карта использует фирменную трёхвентиляторную систему охлаждения Asus с массивным радиатором 2,5-слотовой толщины, что помогает удерживать температуры под контролем даже при длительных игровых сессиях и нагрузке в рендеринге. Усиленная плата и качественная элементная база повышают долговечность и устойчивость к нагрузкам, а заводской разгон реализован с учётом теплового пакета и ресурсного запаса кулера.
Подключения и требования к системе
ASUS Prime RX 9070 XT OC использует интерфейс PCI Express 5.0, обратно совместимый с PCIe 4.0, что упрощает установку в современные системы. Наличие одного HDMI 2.1b и трёх DisplayPort 2.1 позволяет подключать несколько высокочастотных QHD/4K-мониторов, однако для стабильной работы требуется мощный блок питания и качественное охлаждение корпуса.
Важные нюансы перед покупкой
Эта видеокарта подходит для мощных игровых и рабочих ПК: она потребляет больше энергии и сильнее греется, чем решения среднего уровня, поэтому нужен качественный блок питания с запасом и хорошее охлаждение внутри корпуса. Важно заранее проверить, что по длине и толщине (около 2,5 слота) карта поместится в корпус и не закроет нужные слоты, а её производительность будет реально использоваться при вашем разрешении монитора, чтобы не платить за ресурс "про запас".
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
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Отзывы о товаре Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G