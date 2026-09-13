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Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G

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Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 1
Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 2
Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 3
Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 4
Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 5
Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 6
Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 7
Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 8
Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 9
Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2460
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 1
  • Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 2
  • Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 3
  • Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 4
  • Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 5
  • Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 6
  • Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 7
  • Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 8
  • Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 9
  • Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706491
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2460
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
312
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х23х9
Вес, кг.
1.75

Описание товара Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G

Видеокарта Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 - производительная игровая и рабочая видеокарта на архитектуре AMD с 16 ГБ GDDR6 и 256-битной шиной, ориентированная на требовательный QHD/4K-гейминг и тяжёлые рабочие задачи. Серия Prime делает акцент на строгом дизайне и надёжной элементной базе, подходящей для рабочих станций и универсальных сборок без агрессивного "геймерского" оформления.

Для кого и под какие задачи

RX 9070 XT PRIME OC подойдёт геймерам, которые играют в ААА-проекты в 1440p и 4K с высокими или максимальными настройками, а также создателям контента, работающим с монтажом, 3D-сценами и высоким разрешением текстур. Для малого бизнеса и продвинутых домашних пользователей карта может стать основой рабочей станции для рендеринга, работы с несколькими 4K-мониторами и задач, чувствительных к пропускной способности видеопамяти.

Производительность и память

Графический процессор с 4096 потоковыми процессорами и частотами до 3030 МГц в OC-режиме (Boost Clock) обеспечивает высокий запас вычислительной мощности для современных игр и профессиональных приложений. Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR6 с эффективной скоростью 20 Гбит/с и 256-битной шиной даёт солидную пропускную способность и позволяет комфортно работать с тяжёлыми текстурами, высокими разрешениями и многомониторными конфигурациями.

Охлаждение и конструкция

Карта использует фирменную трёхвентиляторную систему охлаждения Asus с массивным радиатором 2,5-слотовой толщины, что помогает удерживать температуры под контролем даже при длительных игровых сессиях и нагрузке в рендеринге. Усиленная плата и качественная элементная база повышают долговечность и устойчивость к нагрузкам, а заводской разгон реализован с учётом теплового пакета и ресурсного запаса кулера.

Подключения и требования к системе

ASUS Prime RX 9070 XT OC использует интерфейс PCI Express 5.0, обратно совместимый с PCIe 4.0, что упрощает установку в современные системы. Наличие одного HDMI 2.1b и трёх DisplayPort 2.1 позволяет подключать несколько высокочастотных QHD/4K-мониторов, однако для стабильной работы требуется мощный блок питания и качественное охлаждение корпуса.

Важные нюансы перед покупкой

Эта видеокарта подходит для мощных игровых и рабочих ПК: она потребляет больше энергии и сильнее греется, чем решения среднего уровня, поэтому нужен качественный блок питания с запасом и хорошее охлаждение внутри корпуса. Важно заранее проверить, что по длине и толщине (около 2,5 слота) карта поместится в корпус и не закроет нужные слоты, а её производительность будет реально использоваться при вашем разрешении монитора, чтобы не платить за ресурс "про запас".

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2460
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
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Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
312
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 - производительная игровая и рабочая видеокарта на архитектуре AMD с 16 ГБ GDDR6 и 256-битной шиной, ориентированная на требовательный QHD/4K-гейминг и тяжёлые рабочие задачи. Серия Prime делает акцент на строгом дизайне и надёжной элементной базе, подходящей для рабочих станций и универсальных сборок без агрессивного "геймерского" оформления.

Для кого и под какие задачи

RX 9070 XT PRIME OC подойдёт геймерам, которые играют в ААА-проекты в 1440p и 4K с высокими или максимальными настройками, а также создателям контента, работающим с монтажом, 3D-сценами и высоким разрешением текстур. Для малого бизнеса и продвинутых домашних пользователей карта может стать основой рабочей станции для рендеринга, работы с несколькими 4K-мониторами и задач, чувствительных к пропускной способности видеопамяти.

Производительность и память

Графический процессор с 4096 потоковыми процессорами и частотами до 3030 МГц в OC-режиме (Boost Clock) обеспечивает высокий запас вычислительной мощности для современных игр и профессиональных приложений. Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR6 с эффективной скоростью 20 Гбит/с и 256-битной шиной даёт солидную пропускную способность и позволяет комфортно работать с тяжёлыми текстурами, высокими разрешениями и многомониторными конфигурациями.

Охлаждение и конструкция

Карта использует фирменную трёхвентиляторную систему охлаждения Asus с массивным радиатором 2,5-слотовой толщины, что помогает удерживать температуры под контролем даже при длительных игровых сессиях и нагрузке в рендеринге. Усиленная плата и качественная элементная база повышают долговечность и устойчивость к нагрузкам, а заводской разгон реализован с учётом теплового пакета и ресурсного запаса кулера.

Подключения и требования к системе

ASUS Prime RX 9070 XT OC использует интерфейс PCI Express 5.0, обратно совместимый с PCIe 4.0, что упрощает установку в современные системы. Наличие одного HDMI 2.1b и трёх DisplayPort 2.1 позволяет подключать несколько высокочастотных QHD/4K-мониторов, однако для стабильной работы требуется мощный блок питания и качественное охлаждение корпуса.

Важные нюансы перед покупкой

Эта видеокарта подходит для мощных игровых и рабочих ПК: она потребляет больше энергии и сильнее греется, чем решения среднего уровня, поэтому нужен качественный блок питания с запасом и хорошее охлаждение внутри корпуса. Важно заранее проверить, что по длине и толщине (около 2,5 слота) карта поместится в корпус и не закроет нужные слоты, а её производительность будет реально использоваться при вашем разрешении монитора, чтобы не платить за ресурс "про запас".

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Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL PRIME-RX9070XT-O16G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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