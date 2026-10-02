Процессор AMD EPYC 72F3 OEM (100-000000327)
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Характеристики
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L3
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633073
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
4
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
4096
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор AMD EPYC 72F3 OEM (100-000000327)
Центральный Процессор AMD EPYC 72F3 8 Cores, 16 Threads, 3.7/4.1GHz, 256M, DDR4-3200, 2S, 180/200W OEM.
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Теги товара: 8 ядерные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
4
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
3.7
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
4096
Страна производитель
Китай
Центральный Процессор AMD EPYC 72F3 8 Cores, 16 Threads, 3.7/4.1GHz, 256M, DDR4-3200, 2S, 180/200W OEM.
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Теги товара: 8 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 8 ядерные
Процессор AMD EPYC 72F3 OEM (100-000000327) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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