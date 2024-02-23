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Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка

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Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка - фото 1
Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка - фото 2
Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Pretzel Logic
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка - фото 1
  • Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка - фото 2
  • Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632797
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445332311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Pretzel Logic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rikki Don’t Lose That Number, Night, Any Major Dude Will Tell You, Barrytown, Louis Toodle-oo, Parker’s Band, Through With Buzz, Pretzel Logic, With A Gun, Charlie Freak, Monkey In Your Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка

Альбом "Pretzel Logic" вошел в Billboard 200 в конце марта 1974 г., достигнув отметки 8, а затем занял место 385 в чарте Rolling Stone Top 500 за 2003 г. Продюсером альбома, как обычно, выступил Гэри Катц, и он содержал очередную подборку интеллектуальных рок-композиций Уолтера Беккера и Дональда Фагена, включая такие любимые, как "Night By Night" и "Barrytown". Кроме того, на пластинке прослеживалось джазовое влияние дуэта: была представлена версия песни Дюка Эллингтона "East St. Louis Toodle-Oo" и трибьют Чарли Паркеру "Parker's Band". В то время в состав группы входили Беккер и Фаген, а также Джефф "Скунс" Бакстер, Денни Диас и Джим Ходдер. В записи также принимали участие Уилтон Фелдер из группы Crusaders, британский перкуссионист Виктор Фельдман и ставшие впоследствии участниками Toto Дэвид Пайч и Джефф Поркаро. Наконец, классический каталог Steely Dan снова доступен на виниле. Возглавляемая Уолтером Беккером и Дональдом Фагеном, группа Steely Dan выпустила 7 альбомов в период с 1972 по 1980 год. Виниловую серию продолжает "Pretzel Logic", первый альбом группы, вошедший в Top 10 с хитом "Rikki Don't Lose That Number".

Отзывы о товаре Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка

23.02.2024
Олег

Достоинства:
Pretzel Logic — третий студийный альбом американской рок-группы Steely Dan 1974 года . Это переиздание 2022 года в разворотном альбоме на черной виниловой массе . Записан отлично , оформление сохранено первоначальное - фотография на обложке альбома с изображением нью-йоркского продавца кренделей .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
Pretzel Logic вошел в списки «величайших альбомов» всех времен . Почти все треки написаны Уолтером Беккером и Дональдом Фейгеном . Песни со своеобразным и захватывающим звучанием . Мои рекомендации .



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445332311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Pretzel Logic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rikki Don’t Lose That Number, Night, Any Major Dude Will Tell You, Barrytown, Louis Toodle-oo, Parker’s Band, Through With Buzz, Pretzel Logic, With A Gun, Charlie Freak, Monkey In Your Soul
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом "Pretzel Logic" вошел в Billboard 200 в конце марта 1974 г., достигнув отметки 8, а затем занял место 385 в чарте Rolling Stone Top 500 за 2003 г. Продюсером альбома, как обычно, выступил Гэри Катц, и он содержал очередную подборку интеллектуальных рок-композиций Уолтера Беккера и Дональда Фагена, включая такие любимые, как "Night By Night" и "Barrytown". Кроме того, на пластинке прослеживалось джазовое влияние дуэта: была представлена версия песни Дюка Эллингтона "East St. Louis Toodle-Oo" и трибьют Чарли Паркеру "Parker's Band". В то время в состав группы входили Беккер и Фаген, а также Джефф "Скунс" Бакстер, Денни Диас и Джим Ходдер. В записи также принимали участие Уилтон Фелдер из группы Crusaders, британский перкуссионист Виктор Фельдман и ставшие впоследствии участниками Toto Дэвид Пайч и Джефф Поркаро. Наконец, классический каталог Steely Dan снова доступен на виниле. Возглавляемая Уолтером Беккером и Дональдом Фагеном, группа Steely Dan выпустила 7 альбомов в период с 1972 по 1980 год. Виниловую серию продолжает "Pretzel Logic", первый альбом группы, вошедший в Top 10 с хитом "Rikki Don't Lose That Number".
Самовывоз
Доставка
Отзывы
23.02.2024
Олег

Достоинства:
Pretzel Logic — третий студийный альбом американской рок-группы Steely Dan 1974 года . Это переиздание 2022 года в разворотном альбоме на черной виниловой массе . Записан отлично , оформление сохранено первоначальное - фотография на обложке альбома с изображением нью-йоркского продавца кренделей .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
Pretzel Logic вошел в списки «величайших альбомов» всех времен . Почти все треки написаны Уолтером Беккером и Дональдом Фейгеном . Песни со своеобразным и захватывающим звучанием . Мои рекомендации .


Steely Dan - Pretzel Logic (0602445332311) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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