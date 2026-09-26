0194398900513, Santana, Splendiferous виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0194398900513, Santana, Splendiferous виниловая пластинка
Splendiforous - лимитированное издание сборника лучших композиций группы Santana. Треки отобраны самим Карлосом Сантаной. Компиляция представляет записи группы периода с 2003 по 2019 год. Эксклюзивно для RSD 2022. Релиз представлен на двойном черном виниле. Santana - американская рок-группа. Основана в конце 1960-х годов в Сан-Франциско Карлосом Сантаной. Он лид-гитарист и лидер группы. Группа начинала как психоделическая и в этом качестве пользовалась большим успехом в конце 1960-х - начале 1970-х годов, став тогда последним успешным исполнителем, вышедшим из сан-францисской психоделической сцены. В начале 1970-х годов, по мере ухода из неё участников-основателей, стиль группы сменился на более задумчивый и джазовый. Имя Santana осталось под полным контролем Карлоса Сантаны, и под его руководством и при сменяющемся составе группа следующие 25 лет наслаждалась стабильным коммерческим успехом. В середине 1990-х годов популярность записей группы упала, но её концерты по всему миру по-прежнему собирали большие аудитории. В 1999 году с альбомом Supernatural (записанным с участием большого количества приглашённых звёзд) группа монументально вернулась на первые строчки хит-парадов, создав себе имя уже среди нового поколения слушателей. Альбом не только стал самым продаваемым в истории коллектива, но и был высоко отмечен музыкальным сообществом, собрав массу премий Грэмми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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