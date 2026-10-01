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Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка

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Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка - фото 1
Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка - фото 2
Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка - фото 3
Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Imelda May
Альбом (сингл)
Love Tattoo
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка - фото 1
  • Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка - фото 2
  • Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка - фото 3
  • Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753649435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Imelda May
Альбом (сингл)
Love Tattoo
Жанр
Jazz
Трек-лист
Johnny Got A Boom Boom, Feel Me, Knock 123, Wild About My Lovin', Big Bad Handsome Man, Love Tattoo, Meet You At The Moon, Smokers' Song, Smotherin' Me, Falling In Love With You Again, It's Your Voodoo Working, Watcha Gonna Do
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка

«Love Tattoo» — второй студийный альбом Имельды Мэй, вышедший в 2007 году. На виниле выходит впервые. Имельда Мэй – ирландская певица. Начала карьеру в 16 лет, выпустив дебютную пластинку в 2005 году. Выступает преимущественно в жанрах блюза и рокабилли, на ее творчество огромное влияние оказали такие исполнители, как Элвис Пресли, Элмор Джеймс и Билли Холидей.

Отзывы о товаре Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753649435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Imelda May
Альбом (сингл)
Love Tattoo
Жанр
Jazz
Трек-лист
Johnny Got A Boom Boom, Feel Me, Knock 123, Wild About My Lovin', Big Bad Handsome Man, Love Tattoo, Meet You At The Moon, Smokers' Song, Smotherin' Me, Falling In Love With You Again, It's Your Voodoo Working, Watcha Gonna Do
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Love Tattoo» — второй студийный альбом Имельды Мэй, вышедший в 2007 году. На виниле выходит впервые. Имельда Мэй – ирландская певица. Начала карьеру в 16 лет, выпустив дебютную пластинку в 2005 году. Выступает преимущественно в жанрах блюза и рокабилли, на ее творчество огромное влияние оказали такие исполнители, как Элвис Пресли, Элмор Джеймс и Билли Холидей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Imelda May - Love Tattoo (0600753649435) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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