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Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка

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Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка - фото 1
Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка - фото 2
Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка - фото 3
Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка - фото 4
Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка - фото 5
Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Brian May
Альбом (сингл)
Another World
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка - фото 1
  • Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка - фото 2
  • Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка - фото 3
  • Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка - фото 4
  • Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка - фото 5
  • Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632748
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438622993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Brian May
Альбом (сингл)
Another World
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание сольного студийного альбома из серии Brian May Gold Series музыканта Брайана Мэя, первоначально выпущенного в 1998 году. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле.

Отзывы о товаре Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438622993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Brian May
Альбом (сингл)
Another World
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ремастированное переиздание сольного студийного альбома из серии Brian May Gold Series музыканта Брайана Мэя, первоначально выпущенного в 1998 году. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian May - Another World (0602438622993) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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