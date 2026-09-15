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The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка

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The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 1
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 2
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 3
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 4
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 5
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 6
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 7
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 8
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 9
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 10
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 11
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 12
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 13
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 14
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Carpenters
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 1
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 2
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 3
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 4
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 5
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 6
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 7
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 8
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 9
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 10
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 11
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 12
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 13
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 14
  • The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632684
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0602557536409]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Carpenters
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Carpenters–Ticket To Ride, Carpenters–(They Long To Be) Close To You, Carpenters–We've Only Just Begun, Carpenters–For All We Know, Carpenters–Rainy Days And Mondays, Carpenters–Superstar, Carpenters–Bless The Beasts And Children, Carpenters–Hurting Each Other, Carpenters–It's Going To Take Some Time, Carpenters–Goodbye To Love, Carpenters–Top Of The World, Carpenters–I Won't Last A Day Without You, Carpenters–Sing, Carpenters–This Masquerade, Carpenters–Yesterday Once More, Carpenters–Jambalaya
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Carpenters–Ticket To Ride, Carpenters–(They Long To Be) Close To You, Carpenters–We've Only Just Begun, Carpenters–For All We Know, Carpenters–Rainy Days And Mondays, Carpenters–Superstar, Carpenters–Bless The Beasts And Children, Carpenters–Hurting Each Other, Carpenters–It's Going To Take Some Time, Carpenters–Goodbye To Love, Carpenters–Top Of The World, Carpenters–I Won't Last A Day Without You, Carpenters–Sing, Carpenters–This Masquerade, Carpenters–Yesterday Once More, Carpenters–Jambalaya (On The Bayou), Carpenters–Please Mr. Postman, Carpenters–Desperado, Carpenters–Only Yesterday, Carpenters–Solitaire, Carpenters–There's A Kind Of Hush (All Over The World), Carpenters–I Need To Be In Love, Carpenters–Calling Occupants Of Interplanetary Craft (The Recognized Anthem Of World Contact Day), Carpenters–Sweet Sweet Smile, Carpenters–Touch Me When We're Dancing, Karen Carpenter–Still Crazy After All These Years, Richard Carpenter–Karen's Theme



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0602557536409]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Carpenters
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Carpenters–Ticket To Ride, Carpenters–(They Long To Be) Close To You, Carpenters–We've Only Just Begun, Carpenters–For All We Know, Carpenters–Rainy Days And Mondays, Carpenters–Superstar, Carpenters–Bless The Beasts And Children, Carpenters–Hurting Each Other, Carpenters–It's Going To Take Some Time, Carpenters–Goodbye To Love, Carpenters–Top Of The World, Carpenters–I Won't Last A Day Without You, Carpenters–Sing, Carpenters–This Masquerade, Carpenters–Yesterday Once More, Carpenters–Jambalaya
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Carpenters–Ticket To Ride, Carpenters–(They Long To Be) Close To You, Carpenters–We've Only Just Begun, Carpenters–For All We Know, Carpenters–Rainy Days And Mondays, Carpenters–Superstar, Carpenters–Bless The Beasts And Children, Carpenters–Hurting Each Other, Carpenters–It's Going To Take Some Time, Carpenters–Goodbye To Love, Carpenters–Top Of The World, Carpenters–I Won't Last A Day Without You, Carpenters–Sing, Carpenters–This Masquerade, Carpenters–Yesterday Once More, Carpenters–Jambalaya (On The Bayou), Carpenters–Please Mr. Postman, Carpenters–Desperado, Carpenters–Only Yesterday, Carpenters–Solitaire, Carpenters–There's A Kind Of Hush (All Over The World), Carpenters–I Need To Be In Love, Carpenters–Calling Occupants Of Interplanetary Craft (The Recognized Anthem Of World Contact Day), Carpenters–Sweet Sweet Smile, Carpenters–Touch Me When We're Dancing, Karen Carpenter–Still Crazy After All These Years, Richard Carpenter–Karen's Theme


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Carpenters - Collected (0602557536409) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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