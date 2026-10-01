Картридж MyToner HP CE740A/307A черный 7k с чипом
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CE740A/307A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
7000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632577
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CE740A/307A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
7000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
2.9
Описание товара Картридж MyToner HP CE740A/307A черный 7k с чипом
Картридж MyToner HP CE740A/307A черный 7k с чипом
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CE740A/307A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
7000
Страна производитель
Китай
Картридж MyToner HP CE740A/307A черный 7k с чипом
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Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж MyToner HP CE740A/307A черный 7k с чипом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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