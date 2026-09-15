Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для P3010D, 3010DW, P3300DN, P3300DW, М6700D, М6700DW, M6800FDW, M7100DN, M7102DN, М7100DW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW, M7300FDN, M7300FDW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
В наличии
Код товара: 632032
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для P3010D, 3010DW, P3300DN, P3300DW, М6700D, М6700DW, M6800FDW, M7100DN, M7102DN, М7100DW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW, M7300FDN, M7300FDW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х11
Вес, г.
800
Описание товара Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k
При производстве расходных материалов используются только качественные комплектующие. Картриджи не уступают оригинальным, полностью совместимы с заявленными моделями принтеров, обеспечивают естественную цветопередачу и хорошее качество печати.
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для P3010D, 3010DW, P3300DN, P3300DW, М6700D, М6700DW, M6800FDW, M7100DN, M7102DN, М7100DW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW, M7300FDN, M7300FDW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
При производстве расходных материалов используются только качественные комплектующие. Картриджи не уступают оригинальным, полностью совместимы с заявленными моделями принтеров, обеспечивают естественную цветопередачу и хорошее качество печати.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k - данный товар вы можете купить по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k