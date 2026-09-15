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Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k

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Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k - фото 1
Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k - фото 2
Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k - фото 3
Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k - фото 4
Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для P3010D, 3010DW, P3300DN, P3300DW, М6700D, М6700DW, M6800FDW, M7100DN, M7102DN, М7100DW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW, M7300FDN, M7300FDW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
  • Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k - фото 1
  • Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k - фото 2
  • Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k - фото 3
  • Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k - фото 4
  • Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632032
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k
4 990 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для P3010D, 3010DW, P3300DN, P3300DW, М6700D, М6700DW, M6800FDW, M7100DN, M7102DN, М7100DW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW, M7300FDN, M7300FDW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х11
Вес, г.
800

Описание товара Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k

При производстве расходных материалов используются только качественные комплектующие. Картриджи не уступают оригинальным, полностью совместимы с заявленными моделями принтеров, обеспечивают естественную цветопередачу и хорошее качество печати.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для P3010D, 3010DW, P3300DN, P3300DW, М6700D, М6700DW, M6800FDW, M7100DN, M7102DN, М7100DW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW, M7300FDN, M7300FDW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Описание
При производстве расходных материалов используются только качественные комплектующие. Картриджи не уступают оригинальным, полностью совместимы с заявленными моделями принтеров, обеспечивают естественную цветопередачу и хорошее качество печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k - данный товар вы можете купить по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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