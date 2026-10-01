Коммутатор Uniview NSW5110-24GT4GP-IN
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631186
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Порты
24 х 100 Мб/с, 2 х SFP
Габаритные размеры, мм
440 х 208 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
24000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х9
Вес, кг.
3.46
Описание товара Коммутатор Uniview NSW5110-24GT4GP-IN
Управляемый коммутатор Uniview NSW5110-24GT4GP-IN уровня Layer 2 со скоростью коммутации 56Гб/с, таблица MAC-адресов составляет 8K, содержит 24 порта 1 Гб/с RJ-45, оснащен 2 портами двойного назначения 1 Гб/с SFP/RJ-45 и 2 слотами SFP 1 Гб/с.
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Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Порты
24 х 100 Мб/с, 2 х SFP
Габаритные размеры, мм
440 х 208 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
24000
Страна производитель
Китай
Управляемый коммутатор Uniview NSW5110-24GT4GP-IN уровня Layer 2 со скоростью коммутации 56Гб/с, таблица MAC-адресов составляет 8K, содержит 24 порта 1 Гб/с RJ-45, оснащен 2 портами двойного назначения 1 Гб/с SFP/RJ-45 и 2 слотами SFP 1 Гб/с.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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