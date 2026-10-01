Коммутатор SNR SNR-S2985G-8T-POE
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Характеристики
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2985G-8T-POE
Коммутатор SNR-S2985G-8T-POE входит линейку управляемых гигабитных коммутаторов SNR-S2985G, предназначенную для использования на уровне доступа сетях операторов связи корпоративных сетях. Коммутатор оснащен портами 10/100/1000BaseT поддержкой POE 802.3at/af 2 SFP портами 100/1000BaseX. Поддержка PoE 802.3at/af на всех портах бюджетом PoE 124 Ватт позволяет питать IP/видео-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения упрощает обслуживание инфраструктуры. Коммутаторы серии SNR-S2985G обладают широким функционалом являются экономически эффективным решением для построения гигабитного доступа.
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