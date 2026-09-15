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The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка

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The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 1
The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 2
The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 3
The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 4
The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 5
The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 6
The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 7
The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 8
The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
The Highlights
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 1
  • The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 2
  • The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 3
  • The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 4
  • The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 5
  • The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 6
  • The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 7
  • The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 8
  • The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629931
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435931975]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
The Highlights
Жанр
Диско
Трек-лист
Save Your Tears, Blinding Lights, In Your Eyes, Can’t Feel My Face, I Feel It Coming ft. Daft Punk, Starboy ft. Draft Punk, Pray For Me ft. Kendrick Lamar, Heartless, Often, The Hills, Call Out My Name, Die For You, Earned It, Love Me Harder, Ariana Grande & The Weeknd, Acquainted, Wicked Games, The Morning, After Hours
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка

"The Highlights" - сборник лучших песен с предыдущих альбомов исполнителя The Weeknd. Эйбел Макконен Тесфей (более известный как The Weeknd) - канадский певец, автор песен и музыкальный продюсер эфиопского происхождения. В конце 2010 года Тесфайе анонимно загрузил несколько песен на YouTube под именем The Weekend. На протяжении 2011 года он выпустил три микстейпа по 9 песен в каждом: "House of Balloons", "Thursday" и "Echoes of Silence", которые были одобрены критиками. Год спустя он выпустил сборник "Trilogy": тридцать треков, состоящих из ремастированных версий микстейпового материала и трёх дополнительных песен. Альбом был выпущен на Republic Records и его собственном лейбле XO. В 2013-м выпускает дебютный студийный альбом "Kiss Land", в поддержку которого были выпущены синглы "Kiss Land" и "Live For". Его второй альбом получил название "Beauty Behind the Madness" и стал его первым альбомом, получившим первое место в чарте Billboard 200, включая вошедший в топ-5 сингл "Earned It" и попавшие на первое место синглы "The Hills" и "Can't Feel My Face". Песни одновременно удерживали первые три места в чарте Billboard Hot R&B Songs, сделав его первым артистом в истории, добившимся этого. Тесфайе выиграл две премии Грэмми и был номинирован на премию Оскар. В сентябре 2016 года был анонсирован релиз третьего альбома под названием "Starboy" и выпущен заглавный сингл "Starboy", который впоследствии попал на первое место чарта Billboard Hot 100. Релиз альбома Starboy состоялся 25 ноября 2016 года. Альбом дебютировал с первой строчки чарта Billboard 200, возглавил iTunes 80 стран, а также установил рекорд "Spotify" по количеству прослушиваний за сутки. В 2017 году возглавляет рейтинг Forbes 30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет. По данным издания, его годовой доход составляет 92 млн долларов. 20 марта 2020 года был выпущен его четвёртый студийный альбом "After Hours".

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435931975]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
The Highlights
Жанр
Диско
Трек-лист
Save Your Tears, Blinding Lights, In Your Eyes, Can’t Feel My Face, I Feel It Coming ft. Daft Punk, Starboy ft. Draft Punk, Pray For Me ft. Kendrick Lamar, Heartless, Often, The Hills, Call Out My Name, Die For You, Earned It, Love Me Harder, Ariana Grande & The Weeknd, Acquainted, Wicked Games, The Morning, After Hours
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"The Highlights" - сборник лучших песен с предыдущих альбомов исполнителя The Weeknd. Эйбел Макконен Тесфей (более известный как The Weeknd) - канадский певец, автор песен и музыкальный продюсер эфиопского происхождения. В конце 2010 года Тесфайе анонимно загрузил несколько песен на YouTube под именем The Weekend. На протяжении 2011 года он выпустил три микстейпа по 9 песен в каждом: "House of Balloons", "Thursday" и "Echoes of Silence", которые были одобрены критиками. Год спустя он выпустил сборник "Trilogy": тридцать треков, состоящих из ремастированных версий микстейпового материала и трёх дополнительных песен. Альбом был выпущен на Republic Records и его собственном лейбле XO. В 2013-м выпускает дебютный студийный альбом "Kiss Land", в поддержку которого были выпущены синглы "Kiss Land" и "Live For". Его второй альбом получил название "Beauty Behind the Madness" и стал его первым альбомом, получившим первое место в чарте Billboard 200, включая вошедший в топ-5 сингл "Earned It" и попавшие на первое место синглы "The Hills" и "Can't Feel My Face". Песни одновременно удерживали первые три места в чарте Billboard Hot R&B Songs, сделав его первым артистом в истории, добившимся этого. Тесфайе выиграл две премии Грэмми и был номинирован на премию Оскар. В сентябре 2016 года был анонсирован релиз третьего альбома под названием "Starboy" и выпущен заглавный сингл "Starboy", который впоследствии попал на первое место чарта Billboard Hot 100. Релиз альбома Starboy состоялся 25 ноября 2016 года. Альбом дебютировал с первой строчки чарта Billboard 200, возглавил iTunes 80 стран, а также установил рекорд "Spotify" по количеству прослушиваний за сутки. В 2017 году возглавляет рейтинг Forbes 30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет. По данным издания, его годовой доход составляет 92 млн долларов. 20 марта 2020 года был выпущен его четвёртый студийный альбом "After Hours".
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Отзывы


The Weeknd - The Highlights (0602435931975) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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