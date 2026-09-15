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The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка

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The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 1
The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 2
The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 3
The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 4
The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 5
The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 6
The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 7
The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 8
The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 9
The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 10
The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 11
The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
After Hours
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 1
  • The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 2
  • The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 3
  • The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 4
  • The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 5
  • The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 6
  • The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 7
  • The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 8
  • The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 9
  • The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 10
  • The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 11
  • The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629929
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508818400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
After Hours
Жанр
Диско
Трек-лист
Alone Again, Too Late, Hardest To Love, Scared To Live, Snow Child, Escape From LA, Heartless, Faith, Blinding Lights, In Your Eyes, Save Your Tears, Repeat After Me (Interlude), After Hours, Until I Bleed Out
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Alone Again, Too Late, Hardest To Love, Scared To Live, Snow Child, Escape From LA, Heartless, Faith, Blinding Lights, In Your Eyes, Save Your Tears, Repeat After Me (Interlude), After Hours, Until I Bleed Out

Отзывы о товаре The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508818400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
After Hours
Жанр
Диско
Трек-лист
Alone Again, Too Late, Hardest To Love, Scared To Live, Snow Child, Escape From LA, Heartless, Faith, Blinding Lights, In Your Eyes, Save Your Tears, Repeat After Me (Interlude), After Hours, Until I Bleed Out
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Alone Again, Too Late, Hardest To Love, Scared To Live, Snow Child, Escape From LA, Heartless, Faith, Blinding Lights, In Your Eyes, Save Your Tears, Repeat After Me (Interlude), After Hours, Until I Bleed Out
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Weeknd - After Hours (0602508818400) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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