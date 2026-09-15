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UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка

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UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - фото 1
UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - фото 2
UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - фото 3
UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - фото 4
UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - фото 5
UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - фото 6
UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
UB40
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - фото 1
  • UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - фото 2
  • UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - фото 3
  • UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - фото 4
  • UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - фото 5
  • UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - фото 6
  • UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629911
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0602557107425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
UB40
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Tyler, Burden Of Shame, I Think It's Going To Rain Today, Food For Thought, Don't Do The Crime, One In Ten, Sardonicus, Please Don't Make Me Cry, Cherry Oh Baby, Red Red Wine, If It Happens Again, Don't Slow Down, I Got You Babe, Don't Break My Heart, Sing Our Own Song, Rat In Mi Kitchen, All I Want To Do, Maybe Tomorrow, Reckless, Breakfast In Bed, Homely Girl, Kingston Town, I'll be your Baby Tonight, Tears From My Eyes, Here I Am (Come And Take Me), (I Can't HeFalling In Love With You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tyler, Burden Of Shame, I Think It's Going To Rain Today, Food For Thought, Don't Do The Crime, One In Ten, Sardonicus, Please Don't Make Me Cry, Cherry Oh Baby, Red Red Wine, If It Happens Again, Don't Slow Down, I Got You Babe, Don't Break My Heart, Sing Our Own Song, Rat In Mi Kitchen, All I Want To Do, Maybe Tomorrow, Reckless, Breakfast In Bed, Homely Girl, Kingston Town, I'll be your Baby Tonight, Tears From My Eyes, Here I Am (Come And Take Me), (I Can't HeFalling In Love With You



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0602557107425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
UB40
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Tyler, Burden Of Shame, I Think It's Going To Rain Today, Food For Thought, Don't Do The Crime, One In Ten, Sardonicus, Please Don't Make Me Cry, Cherry Oh Baby, Red Red Wine, If It Happens Again, Don't Slow Down, I Got You Babe, Don't Break My Heart, Sing Our Own Song, Rat In Mi Kitchen, All I Want To Do, Maybe Tomorrow, Reckless, Breakfast In Bed, Homely Girl, Kingston Town, I'll be your Baby Tonight, Tears From My Eyes, Here I Am (Come And Take Me), (I Can't HeFalling In Love With You
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tyler, Burden Of Shame, I Think It's Going To Rain Today, Food For Thought, Don't Do The Crime, One In Ten, Sardonicus, Please Don't Make Me Cry, Cherry Oh Baby, Red Red Wine, If It Happens Again, Don't Slow Down, I Got You Babe, Don't Break My Heart, Sing Our Own Song, Rat In Mi Kitchen, All I Want To Do, Maybe Tomorrow, Reckless, Breakfast In Bed, Homely Girl, Kingston Town, I'll be your Baby Tonight, Tears From My Eyes, Here I Am (Come And Take Me), (I Can't HeFalling In Love With You


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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