Taylor, Roger, Outsider (0602435807010) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roger Taylor
Альбом (сингл)
OUTSIDER
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 629891
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435807010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roger Taylor
Альбом (сингл)
OUTSIDER
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Tides, I Know, I Know, I Know, More Kicks, Absolutely Anything, Gangsters Are Running the World, We're All Just Trying to Get By (Feat. KT Tunstall), Gangsters Are Running This Worl (Purple Version), Isolation, The Clapping Song, Outsider, Foreign Sand (English Mix), Journey's End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
31х31х2
Вес, г.
200
Описание товара Taylor, Roger, Outsider (0602435807010) виниловая пластинка
Икона рока и мультиинструменталист Роджер Тейлор представляет в 2021 году свой новый сольный альбом Outsider. Поскольку большая часть Outsider была записана во время изоляции, этот новый альбом находит Тейлора в задумчивом настроении, передавая ощутимое чувство изоляции, беспокойство по поводу течения времени и, возможно, красноречиво посвященный «всем посторонним, тем, кто чувствует себя оставленным в стороне».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435807010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roger Taylor
Альбом (сингл)
OUTSIDER
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Tides, I Know, I Know, I Know, More Kicks, Absolutely Anything, Gangsters Are Running the World, We're All Just Trying to Get By (Feat. KT Tunstall), Gangsters Are Running This Worl (Purple Version), Isolation, The Clapping Song, Outsider, Foreign Sand (English Mix), Journey's End
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Икона рока и мультиинструменталист Роджер Тейлор представляет в 2021 году свой новый сольный альбом Outsider. Поскольку большая часть Outsider была записана во время изоляции, этот новый альбом находит Тейлора в задумчивом настроении, передавая ощутимое чувство изоляции, беспокойство по поводу течения времени и, возможно, красноречиво посвященный «всем посторонним, тем, кто чувствует себя оставленным в стороне».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Taylor, Roger, Outsider (0602435807010) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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