Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка
Это год, который никто не забудет, год, когда глобальное обращение взыскания на заложенное имущество было разделено всеми, но испытано на миллион раз по-разному. Для Криса Поттера, музыканта, который постоянно находится в дороге с 1990-х годов и чей смысл существования заключается в том, чтобы играть в прямом эфире, блокировка была одновременно и вызовом, и возможностью. Это дань уважения его творчеству, личной целостности и огромному музыкальному таланту, который Крис принял этот вызов и создал нечто невероятно новое из этой возможности. Начиная с мая 2020 года, когда начиналось движение Черная материя живет (отраженное в названии У меня была мечта), Крис решил создать что-то само по себе, чтобы выразить свою реакцию на эти хаотичные времена. Играя на каждом инструменте уникально: фортепиано, клавишные, электрические и акустические гитары, бас-гитара, ударные, кларнет, бас-кларнет, флейта, альтовая флейта, перкуссия, сэмплы и, конечно же, саксофоны, Крису понадобилось всего шесть недель, чтобы завершить весь процесс.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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