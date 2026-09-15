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Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка

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Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка - фото 1
Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка - фото 2
Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка - фото 3
Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chris Potter
Альбом (сингл)
There Is A Tide
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка - фото 2
  • Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка - фото 3
  • Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629807
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509791163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chris Potter
Альбом (сингл)
There Is A Tide
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка

Это год, который никто не забудет, год, когда глобальное обращение взыскания на заложенное имущество было разделено всеми, но испытано на миллион раз по-разному. Для Криса Поттера, музыканта, который постоянно находится в дороге с 1990-х годов и чей смысл существования заключается в том, чтобы играть в прямом эфире, блокировка была одновременно и вызовом, и возможностью. Это дань уважения его творчеству, личной целостности и огромному музыкальному таланту, который Крис принял этот вызов и создал нечто невероятно новое из этой возможности. Начиная с мая 2020 года, когда начиналось движение Черная материя живет (отраженное в названии У меня была мечта), Крис решил создать что-то само по себе, чтобы выразить свою реакцию на эти хаотичные времена. Играя на каждом инструменте уникально: фортепиано, клавишные, электрические и акустические гитары, бас-гитара, ударные, кларнет, бас-кларнет, флейта, альтовая флейта, перкуссия, сэмплы и, конечно же, саксофоны, Крису понадобилось всего шесть недель, чтобы завершить весь процесс.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509791163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chris Potter
Альбом (сингл)
There Is A Tide
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Это год, который никто не забудет, год, когда глобальное обращение взыскания на заложенное имущество было разделено всеми, но испытано на миллион раз по-разному. Для Криса Поттера, музыканта, который постоянно находится в дороге с 1990-х годов и чей смысл существования заключается в том, чтобы играть в прямом эфире, блокировка была одновременно и вызовом, и возможностью. Это дань уважения его творчеству, личной целостности и огромному музыкальному таланту, который Крис принял этот вызов и создал нечто невероятно новое из этой возможности. Начиная с мая 2020 года, когда начиналось движение Черная материя живет (отраженное в названии У меня была мечта), Крис решил создать что-то само по себе, чтобы выразить свою реакцию на эти хаотичные времена. Играя на каждом инструменте уникально: фортепиано, клавишные, электрические и акустические гитары, бас-гитара, ударные, кларнет, бас-кларнет, флейта, альтовая флейта, перкуссия, сэмплы и, конечно же, саксофоны, Крису понадобилось всего шесть недель, чтобы завершить весь процесс.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chris Potter - There Is A Tide (5060509791163) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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