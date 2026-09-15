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Messaggio 73 - Una Ragione Per Vivere (8016158313246) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Messaggio 73 - Una Ragione Per Vivere (8016158313246) виниловая пластинка

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Messaggio 73 - Una Ragione Per Vivere (8016158313246) виниловая пластинка - фото 1
Messaggio 73 - Una Ragione Per Vivere (8016158313246) виниловая пластинка - фото 2
Messaggio 73 - Una Ragione Per Vivere (8016158313246) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Messaggio 73
Альбом (сингл)
Una Ragione Per Vivere
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Messaggio 73 - Una Ragione Per Vivere (8016158313246) виниловая пластинка - фото 1
  • Messaggio 73 - Una Ragione Per Vivere (8016158313246) виниловая пластинка - фото 2
  • Messaggio 73 - Una Ragione Per Vivere (8016158313246) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629679
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Messaggio 73 - Una Ragione Per Vivere (8016158313246) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Messaggio 73
Альбом (сингл)
Una Ragione Per Vivere
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Messaggio 73 - Una Ragione Per Vivere (8016158313246) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Concerto Pop, Una Ragione Per Vivere, Uomo Libero, Adagio, Sergio E Renato, La Scelta, Qualcuno Ha Bisogno Di Te, Poema

Отзывы о товаре Messaggio 73 - Una Ragione Per Vivere (8016158313246) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Messaggio 73
Альбом (сингл)
Una Ragione Per Vivere
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Concerto Pop, Una Ragione Per Vivere, Uomo Libero, Adagio, Sergio E Renato, La Scelta, Qualcuno Ha Bisogno Di Te, Poema
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Messaggio 73 - Una Ragione Per Vivere (8016158313246) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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