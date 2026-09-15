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King's X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King's X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка

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King&#039;s X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка - фото 1
King&#039;s X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка - фото 2
King&#039;s X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка - фото 3
King&#039;s X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка - фото 4
King&#039;s X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка - фото 5
King&#039;s X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kings X
Альбом (сингл)
Faith Hope Love
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King&#039;s X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка - фото 1
  • King&#039;s X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка - фото 2
  • King&#039;s X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка - фото 3
  • King&#039;s X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка - фото 4
  • King&#039;s X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка - фото 5
  • King&#039;s X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629616
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King's X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262024373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kings X
Альбом (сингл)
Faith Hope Love
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King's X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: We Are Finding Who We Are, Its Love, Ill Never Get Tired Of You, Fine Art Of Friendship, Mr. Wilson, Moanjam, Six Broken Soldiers, I Cant Help It, Talk To You, Everywhere I Go, We Were Born To Be Loved, Faith Hope Love, Legal Kill

Отзывы о товаре King's X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262024373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kings X
Альбом (сингл)
Faith Hope Love
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: We Are Finding Who We Are, Its Love, Ill Never Get Tired Of You, Fine Art Of Friendship, Mr. Wilson, Moanjam, Six Broken Soldiers, I Cant Help It, Talk To You, Everywhere I Go, We Were Born To Be Loved, Faith Hope Love, Legal Kill
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King's X - Faith Hope Love (8719262024373) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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