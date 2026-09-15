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Deux Filles - Double Happiness (0769791973732) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deux Filles - Double Happiness (0769791973732) виниловая пластинка

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Deux Filles - Double Happiness (0769791973732) виниловая пластинка - фото 1
Deux Filles - Double Happiness (0769791973732) виниловая пластинка - фото 2
Deux Filles - Double Happiness (0769791973732) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Filles Deux
Альбом (сингл)
Double Happiness
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deux Filles - Double Happiness (0769791973732) виниловая пластинка - фото 1
  • Deux Filles - Double Happiness (0769791973732) виниловая пластинка - фото 2
  • Deux Filles - Double Happiness (0769791973732) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629494
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Deux Filles - Double Happiness (0769791973732) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
OUR SWIMMER
Barcode
[0769791973732]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Filles Deux
Альбом (сингл)
Double Happiness
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deux Filles - Double Happiness (0769791973732) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Deux Filles - Double Happiness (0769791973732) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
OUR SWIMMER
Barcode
[0769791973732]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Filles Deux
Альбом (сингл)
Double Happiness
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deux Filles - Double Happiness (0769791973732) виниловая пластинка – стоимость товара 2500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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