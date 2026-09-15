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Don Cherry - Cherry Jam (EP) (5060708610647) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Don Cherry - Cherry Jam (EP) (5060708610647) виниловая пластинка

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Don Cherry - Cherry Jam (EP) (5060708610647) виниловая пластинка - фото 1
Don Cherry - Cherry Jam (EP) (5060708610647) виниловая пластинка - фото 2
Don Cherry - Cherry Jam (EP) (5060708610647) виниловая пластинка - фото 3
Don Cherry - Cherry Jam (EP) (5060708610647) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Don Cherry
Альбом (сингл)
Cherry Jam
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Don Cherry - Cherry Jam (EP) (5060708610647) виниловая пластинка - фото 1
  • Don Cherry - Cherry Jam (EP) (5060708610647) виниловая пластинка - фото 2
  • Don Cherry - Cherry Jam (EP) (5060708610647) виниловая пластинка - фото 3
  • Don Cherry - Cherry Jam (EP) (5060708610647) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629447
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Don Cherry - Cherry Jam (EP) (5060708610647) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708610647]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Don Cherry
Альбом (сингл)
Cherry Jam
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Don Cherry - Cherry Jam (EP) (5060708610647) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Don Cherry - Cherry Jam (EP) (5060708610647) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708610647]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Don Cherry
Альбом (сингл)
Cherry Jam
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Don Cherry - Cherry Jam (EP) (5060708610647) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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