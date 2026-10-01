Anathema - Pentecost III EP (0801056838810) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Pentecost III
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 629381
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Pentecost III
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Anathema - Pentecost III EP (0801056838810) виниловая пластинка
Pentecost III - это второй EP группы из Ливерпуля. Альбом сияет эпическим дум-металом, нотками готики в стиле Fields of the Nephilim и прямолинейными death / doom риффами. Anathema вобрали в себя все достоинства мрачного, пропитанного готикой дум-метала, создававшегося в то время, и просто находятся в своем классе.
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Теги товара: Рок, Альтернативный рок
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Pentecost III
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
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Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Pentecost III - это второй EP группы из Ливерпуля. Альбом сияет эпическим дум-металом, нотками готики в стиле Fields of the Nephilim и прямолинейными death / doom риффами. Anathema вобрали в себя все достоинства мрачного, пропитанного готикой дум-метала, создававшегося в то время, и просто находятся в своем классе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Рок, Альтернативный рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Рок, Альтернативный рок
Anathema - Pentecost III EP (0801056838810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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