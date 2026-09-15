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Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка

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Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 1
Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 2
Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 3
Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 4
Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 5
Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 6
Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 7
Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tori Amos
Альбом (сингл)
Ocean to Ocean
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 1
  • Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 2
  • Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 3
  • Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 4
  • Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 5
  • Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 6
  • Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 7
  • Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629378
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435739038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tori Amos
Альбом (сингл)
Ocean to Ocean
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Addition Of Light Divided, Speaking With Trees, Devil's Bane, Swim To New York State, Spies, Ocean To Ocean, Flowers Burn To Gold, Metal Water Wood, 29 Years, How Glass Is Made, Birthday Baby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Addition Of Light Divided, Speaking With Trees, Devil's Bane, Swim To New York State, Spies, Ocean To Ocean, Flowers Burn To Gold, Metal Water Wood, 29 Years, How Glass Is Made, Birthday Baby

Отзывы о товаре Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435739038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tori Amos
Альбом (сингл)
Ocean to Ocean
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Addition Of Light Divided, Speaking With Trees, Devil's Bane, Swim To New York State, Spies, Ocean To Ocean, Flowers Burn To Gold, Metal Water Wood, 29 Years, How Glass Is Made, Birthday Baby
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Addition Of Light Divided, Speaking With Trees, Devil's Bane, Swim To New York State, Spies, Ocean To Ocean, Flowers Burn To Gold, Metal Water Wood, 29 Years, How Glass Is Made, Birthday Baby
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tori Amos - Ocean To Ocean (0602435739038) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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