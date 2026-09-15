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Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка

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Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 1
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Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 3
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Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 5
Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 6
Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 7
Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 8
Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 9
Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 10
Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
FOR YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 1
  • Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 2
  • Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 3
  • Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 4
  • Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 5
  • Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 6
  • Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 7
  • Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 8
  • Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 9
  • Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 10
  • Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627732
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497839452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
FOR YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: For You, In Love, Soft And Wet, Crazy You, Just As Long As We’re Together, Baby, My Love Is Forever, So Blue, I’m Yours

Отзывы о товаре Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497839452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
FOR YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: For You, In Love, Soft And Wet, Crazy You, Just As Long As We’re Together, Baby, My Love Is Forever, So Blue, I’m Yours
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Prince - For You (0603497839452) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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