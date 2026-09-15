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Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка

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Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка - фото 1
Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка - фото 2
Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка - фото 3
Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка - фото 4
Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Julie Is Her Name
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка - фото 1
  • Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка - фото 2
  • Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка - фото 3
  • Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка - фото 4
  • Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627600
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8435723700258]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Julie Is Her Name
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cry Me A River, I Should Care, I'm In The Mood For Love, I'm Glad There Is You, Can't Help Lovin' That Man, I Love You, Say It Isn't So, It Never Entered My Mind, Easy Street, S' Wonderful, No Moon At All, Laura, Gone With The Wind, Too Good To Be True, The One I Love Belongs To Somebody Else, How Long Has This Been Going On?, Blue Moon
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cry Me A River, I Should Care, I'm In The Mood For Love, I'm Glad There Is You, Can't Help Lovin' That Man, I Love You, Say It Isn't So, It Never Entered My Mind, Easy Street, S' Wonderful, No Moon At All, Laura, Gone With The Wind, Too Good To Be True, The One I Love Belongs To Somebody Else, How Long Has This Been Going On?, Blue Moon



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8435723700258]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Julie Is Her Name
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cry Me A River, I Should Care, I'm In The Mood For Love, I'm Glad There Is You, Can't Help Lovin' That Man, I Love You, Say It Isn't So, It Never Entered My Mind, Easy Street, S' Wonderful, No Moon At All, Laura, Gone With The Wind, Too Good To Be True, The One I Love Belongs To Somebody Else, How Long Has This Been Going On?, Blue Moon
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cry Me A River, I Should Care, I'm In The Mood For Love, I'm Glad There Is You, Can't Help Lovin' That Man, I Love You, Say It Isn't So, It Never Entered My Mind, Easy Street, S' Wonderful, No Moon At All, Laura, Gone With The Wind, Too Good To Be True, The One I Love Belongs To Somebody Else, How Long Has This Been Going On?, Blue Moon


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Julie London - Julie Is Her Name (8435723700258) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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