Top.Mail.Ru
Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - фото 1
Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - фото 2
Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - фото 3
Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - фото 4
Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - фото 5
Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - фото 6
Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jungle
Альбом (сингл)
Loving In Stereo
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - фото 1
  • Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - фото 2
  • Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - фото 3
  • Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - фото 4
  • Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - фото 5
  • Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - фото 6
  • Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627586
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caiola Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jungle
Альбом (сингл)
Loving In Stereo
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка

Третий студийный альбом британской группы Jungle, выпущенный в 2021 году. Jungle - британская группа из Лондона, исполняющая музыку в жанрах модерн соул и неосоул. Группа Jungle основана Томом МакФарландом и Джошем Ллойд-Уотсоном. Они знакомы с 9 лет, когда ещё жили в соседних домах в одном из округов Лондона. Они учились в одной школе, где вместе играли в нескольких музыкальных группах, одна из которых - Born Blonde - стала относительно успешной и известной. В начале 2013 года они приняли решение создать группу Jungle, сделав акцент на эстетике немузыкальной стороне деятельности: обложках альбомов, видео-клипов. В течение года состав Jungle работал с разными артистами из других жанров и областей искусства. Чтобы выступать вживую, группа приняла в свой состав новых людей. Солисты, Джош и Том хотели бросить вызов самим себе и не просто воспроизводить то, что некогда они написали на компьютере, но и привнести в свои песни нечто новое и органичное для живых выступлений.

Отзывы о товаре Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caiola Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jungle
Альбом (сингл)
Loving In Stereo
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Третий студийный альбом британской группы Jungle, выпущенный в 2021 году. Jungle - британская группа из Лондона, исполняющая музыку в жанрах модерн соул и неосоул. Группа Jungle основана Томом МакФарландом и Джошем Ллойд-Уотсоном. Они знакомы с 9 лет, когда ещё жили в соседних домах в одном из округов Лондона. Они учились в одной школе, где вместе играли в нескольких музыкальных группах, одна из которых - Born Blonde - стала относительно успешной и известной. В начале 2013 года они приняли решение создать группу Jungle, сделав акцент на эстетике немузыкальной стороне деятельности: обложках альбомов, видео-клипов. В течение года состав Jungle работал с разными артистами из других жанров и областей искусства. Чтобы выступать вживую, группа приняла в свой состав новых людей. Солисты, Джош и Том хотели бросить вызов самим себе и не просто воспроизводить то, что некогда они написали на компьютере, но и привнести в свои песни нечто новое и органичное для живых выступлений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jungle - Loving In Stereo (5056167160991) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...