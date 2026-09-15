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Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка

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Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка - фото 1
Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка - фото 2
Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка - фото 3
Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка - фото 4
Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка - фото 5
Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Greta Van Fleet
Альбом (сингл)
Starcatcher
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка - фото 1
  • Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка - фото 2
  • Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка - фото 3
  • Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка - фото 4
  • Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка - фото 5
  • Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627556
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0602455635242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Greta Van Fleet
Альбом (сингл)
Starcatcher
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Fate Of The Faithful, Waited All Your Life, The Falling Sky, Sacred The Thread, Runway Blues, The Indigo Streak, Frozen Light, The Archer, Meeting The Master, Farewell For Now
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка

Третий студийный альбом американской рок-группы Greta Van Fleet, вышедший 21 июля 2023 года. Альбом был впервые анонсирован в твиттере после трёх финальных концертов тура Dreams in Gold, в ходе которых группа исполнила новые треки «Meeting the Master», «The Falling Sky», «Indigo Streak», «Sacred the Thread», и «Farewell For Now». Трек «Meeting the Master» был выпущен 7 апреля 2023 года в качестве ведущего сингла с альбома. Мировое турне в поддержку альбома начнется в Нэшвилле, штат Теннесси, 24 июля 2023 года.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0602455635242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Greta Van Fleet
Альбом (сингл)
Starcatcher
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Fate Of The Faithful, Waited All Your Life, The Falling Sky, Sacred The Thread, Runway Blues, The Indigo Streak, Frozen Light, The Archer, Meeting The Master, Farewell For Now
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Третий студийный альбом американской рок-группы Greta Van Fleet, вышедший 21 июля 2023 года. Альбом был впервые анонсирован в твиттере после трёх финальных концертов тура Dreams in Gold, в ходе которых группа исполнила новые треки «Meeting the Master», «The Falling Sky», «Indigo Streak», «Sacred the Thread», и «Farewell For Now». Трек «Meeting the Master» был выпущен 7 апреля 2023 года в качестве ведущего сингла с альбома. Мировое турне в поддержку альбома начнется в Нэшвилле, штат Теннесси, 24 июля 2023 года.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Greta Van Fleet - Starcatcher (coloured) (0602455635242) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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