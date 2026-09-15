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Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка

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Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 1
Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 2
Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 3
Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 4
Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 5
Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 6
Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 7
Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 8
Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 9
Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beverly Kenney
Альбом (сингл)
With The Basie-Ites
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 1
  • Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 2
  • Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 3
  • Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 4
  • Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 5
  • Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 6
  • Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 7
  • Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 8
  • Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 9
  • Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627549
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700128]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beverly Kenney
Альбом (сингл)
With The Basie-Ites
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nobody Else But Me. The More I See You. Old Buttermilk Sky. I Never Has Seen Snow. A Fine Romance. Who Cares What People Say. Life Can Be Beautiful. Almost Like Being In love. Makin Whoopee. The Charm Of You. Isnt This A Lovely Day. Mairzy Doats. My Kind Of Love. Cant Get Out Of This Mood. Do It Again. A Sunday Kind Of Love. Its A Most Unusual Day.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700128]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beverly Kenney
Альбом (сингл)
With The Basie-Ites
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nobody Else But Me. The More I See You. Old Buttermilk Sky. I Never Has Seen Snow. A Fine Romance. Who Cares What People Say. Life Can Be Beautiful. Almost Like Being In love. Makin Whoopee. The Charm Of You. Isnt This A Lovely Day. Mairzy Doats. My Kind Of Love. Cant Get Out Of This Mood. Do It Again. A Sunday Kind Of Love. Its A Most Unusual Day.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beverly Kenney - With The Basie-Ites (8435723700128) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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