Suzanne Vega - People & Places (0711297492217) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Suzanne Vega - People & Places (0711297492217) виниловая пластинка
"Close-Up Vol 2, People & Places" - переиздание девятого студийного альбома американской певицы Сюзанны Веги, выпущенного в 2010 году. Это второй релиз из серии "The Close Up Series", в которой Вега заново записала свои старые песни с более простыми аранжировками, которые делают акцент на ее словах и мелодиях. В него вошли такие хиты, как "Luka" и "Tom's Diner", а также две песни написанные вместе с американским певцом Марком Линкусом (ex-Dancing Hoods, Sparklehorse) и американским продюсером и музыкантом Danger Mouse (Брайан Джозеф Бёртон) - " The Queen and the Soldier" и "Man Who Played God". Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Сюзанна Надин Вега - американская певица и автор песен, наиболее известная своей народной музыкой. Она стала популярна в середине 1980-х годов, выпустив четыре сингла, которые вошли в топ-40 чартов Великобритании в 1980-х и 1990-х годах. В том числе "Marlene on the Wall", "Left of Center", "Luka" и "No Cheap Thrill" и наиболее известный трек "Tom's Diner", который использовался для улучшения формата кодирования музыкальных файлов MP3 (за это Сюзанну Вегу иногда называют Мамой MP3).
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