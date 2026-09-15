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Dead Can Dance - Spiritchaser (0652637363715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dead Can Dance - Spiritchaser (0652637363715) виниловая пластинка

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Dead Can Dance - Spiritchaser (0652637363715) виниловая пластинка - фото 1
Dead Can Dance - Spiritchaser (0652637363715) виниловая пластинка - фото 2
Dead Can Dance - Spiritchaser (0652637363715) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Spiritchaser
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dead Can Dance - Spiritchaser (0652637363715) виниловая пластинка - фото 1
  • Dead Can Dance - Spiritchaser (0652637363715) виниловая пластинка - фото 2
  • Dead Can Dance - Spiritchaser (0652637363715) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627504
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dead Can Dance - Spiritchaser (0652637363715) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637363715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Spiritchaser
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Nierika, Song of the Stars, Indus, Song of the Dispossessed, Dedicace Outo, The Snake and the Moon, Song of the Nile, Devorzhum
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dead Can Dance - Spiritchaser (0652637363715) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nierika, Song of the Stars, Indus, Song of the Dispossessed, Dedicace Outo, The Snake and the Moon, Song of the Nile, Devorzhum

Отзывы о товаре Dead Can Dance - Spiritchaser (0652637363715) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637363715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Spiritchaser
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Nierika, Song of the Stars, Indus, Song of the Dispossessed, Dedicace Outo, The Snake and the Moon, Song of the Nile, Devorzhum
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nierika, Song of the Stars, Indus, Song of the Dispossessed, Dedicace Outo, The Snake and the Moon, Song of the Nile, Devorzhum
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dead Can Dance - Spiritchaser (0652637363715) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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