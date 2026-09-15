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0191400019218, Cocteau Twins, Garlands виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0191400019218, Cocteau Twins, Garlands виниловая пластинка

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0191400019218, Виниловая пластинка Cocteau Twins, Garlands - фото 1
0191400019218, Виниловая пластинка Cocteau Twins, Garlands - фото 2
0191400019218, Виниловая пластинка Cocteau Twins, Garlands - фото 3
0191400019218, Виниловая пластинка Cocteau Twins, Garlands - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0191400019218, Виниловая пластинка Cocteau Twins, Garlands - фото 1
  • 0191400019218, Виниловая пластинка Cocteau Twins, Garlands - фото 2
  • 0191400019218, Виниловая пластинка Cocteau Twins, Garlands - фото 3
  • 0191400019218, Виниловая пластинка Cocteau Twins, Garlands - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627487
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0191400019218, Cocteau Twins, Garlands виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0191400019218, Cocteau Twins, Garlands виниловая пластинка

Ремастированное переиздание дебютного студийного альбома Cocteau Twins, вышедшего в 1982 году. Cocteau Twins - шотландский музыкальный коллектив, образованный в 1982 году. Изначально группа находилась под влиянием творчества Joy Division, Sex Pistols, Public Image Limited, Siouxsie &amp;amp; the Banshees, Kate Bush, но постепенно Cocteau Twins выработали собственное уникальное звучание, сочетавшее в себе неземной вокал Элизабет Фрейзер и атмосферный, но в то же время энергичный гитарный аккомпанемент. Стиль их музыки критики характеризовали как дрим-поп.

Отзывы о товаре 0191400019218, Cocteau Twins, Garlands виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ремастированное переиздание дебютного студийного альбома Cocteau Twins, вышедшего в 1982 году. Cocteau Twins - шотландский музыкальный коллектив, образованный в 1982 году. Изначально группа находилась под влиянием творчества Joy Division, Sex Pistols, Public Image Limited, Siouxsie &amp;amp; the Banshees, Kate Bush, но постепенно Cocteau Twins выработали собственное уникальное звучание, сочетавшее в себе неземной вокал Элизабет Фрейзер и атмосферный, но в то же время энергичный гитарный аккомпанемент. Стиль их музыки критики характеризовали как дрим-поп.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0191400019218, Cocteau Twins, Garlands виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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