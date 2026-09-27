Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка
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Описание товара Cabaret Voltaire - Shadow Of Fear (coloured) (5400863032616) виниловая пластинка
"Shadow Of Fear" - студийный альбом 2020 года группы Cabaret Voltaire. Лимитированное издание на двойном фиолетовом виниле. Содержит код для скачивания композиций. Cabaret Voltaire - английская музыкальная группа, образованная в Шеффилде в 1973 году и первоначально состоявшая из Стивена Маллиндера, Ричарда Х. Кирка и Криса Уотсона. Группа была названа в честь ночного клуба Цюриха Cabaret Voltaire, который служил центром раннего дадаистского движения. Ранние работы коллектива были экспериментами с самодельной электроникой и магнитофонами и под влиянием дадизма, благодаря чему музыканты стали пионерами индустриальной музыки в середине 1970-х. Найдя аудиторию в эпоху пост-панка они объединили экспериментал с танцевальными и поп- стилями. Cabaret Voltaire часто называют одними из самых инновационных и влиятельных электронных групп своего времени.
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