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Коммутатор ORIGO OS1206P/60W/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO OS1206P/60W/A1A

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Коммутатор ORIGO OS1206P/60W/A1A - фото 1
Коммутатор ORIGO OS1206P/60W/A1A - фото 2
Коммутатор ORIGO OS1206P/60W/A1A - фото 3
Коммутатор ORIGO OS1206P/60W/A1A - фото 4
Коммутатор ORIGO OS1206P/60W/A1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор ORIGO OS1206P/60W/A1A - фото 1
  • Коммутатор ORIGO OS1206P/60W/A1A - фото 2
  • Коммутатор ORIGO OS1206P/60W/A1A - фото 3
  • Коммутатор ORIGO OS1206P/60W/A1A - фото 4
  • Коммутатор ORIGO OS1206P/60W/A1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627316
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор OS1206P/60W - 1 шт, адаптер питания - 1 шт, документация
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х9
Вес, кг.
1.4

Описание товара Коммутатор ORIGO OS1206P/60W/A1A

Коммутатор ORIGO OS1206P/60W предназначен для организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего оборудования с поддержкой стандартов 802.3af/at PoE. Коммутатор обеспечивает подачу питания до 30 Вт на порт. Максимальный PoE-бюджет на 4 порта составляет 100 Вт, номинальный – 60 Вт. Режим Extend PoE позволяет увеличить дальность передачи данных и питания до 250 м и изолировать трафик PoE-портов с помощью функции VLAN Isolation.



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Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS1206P/60W/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор OS1206P/60W - 1 шт, адаптер питания - 1 шт, документация
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ORIGO OS1206P/60W предназначен для организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего оборудования с поддержкой стандартов 802.3af/at PoE. Коммутатор обеспечивает подачу питания до 30 Вт на порт. Максимальный PoE-бюджет на 4 порта составляет 100 Вт, номинальный – 60 Вт. Режим Extend PoE позволяет увеличить дальность передачи данных и питания до 250 м и изолировать трафик PoE-портов с помощью функции VLAN Isolation.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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