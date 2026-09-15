Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка
"Live And Loud" - переиздание концертного альбома американской гранж-группы Nirvana, изначально выпущенного в 2013 году. Издание включает полную версию концерта группы на Pier 48 в Сиэтле, который был записан для одноимённой передачи телеканала MTV. Прежде, концерт никогда не издавался в полном объеме, хотя короткая версия ранее была показана по MTV, а аудиоверсия песни "Scentless Apprentice" появилась на концертном сборнике "From the Muddy Banks of the Wishkah" в 1996 году. Релиз представлен на двойном черном виниле. Nirvana - американская рок-группа, созданная вокалистом и гитаристом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем в Абердине, штат Вашингтон, в 1987 году. В составе коллектива сменились несколько барабанщиков; дольше всех с группой играл ударник Дэйв Грол, присоединившийся к Кобейну и Новоселичу в 1990 году. В 1989 году Nirvana стала частью сиэтлской музыкальной сцены, выпустив на инди-лейбле Sub Pop дебютный альбом "Bleach". После подписания контракта с крупным лейблом DGC Records Nirvana приобрела неожиданный успех с песней "Smells Like Teen Spirit" из своего второго альбома "Nevermind", выпущенного в 1991 году. Впоследствии Nirvana вошла в музыкальный мейнстрим, популяризовав поджанр альтернативного рока, названный гранжем. Курт Кобейн оказался в глазах СМИ не просто музыкантом, а "голосом поколения", а Nirvana стала флагманом "поколения Х". В 1993 году вышел третий и последний студийный альбом группы, "In Utero", композиции которого в музыкальном плане сильно отличались от предыдущих работ коллектива. Недолгая, но яркая история группы прервалась в связи со смертью Курта Кобейна 5 апреля 1994 года, но в последующие годы известность команды лишь росла. В 2002 году незавершённая демозапись песни "You Know You’re Right", над которой группа работала незадолго до смерти Кобейна, заняла первые строчки мировых хит-парадов. Со времени выхода дебютного альбома записи "Nirvana" были проданы в количестве 75 миллионов экземпляров по всему миру, и в 25 миллионов копий в США.
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