Imagine Dragons - Night Visions (coloured) (0602445923304) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Imagine Dragons - Night Visions (coloured) (0602445923304) виниловая пластинка
Дебютный студийный альбом американской рок-группы Imagine Dragons, релиз которого состоялся 4 сентября 2012 года. 12 февраля 2013 года была выпущена расширенная версия альбома, которая включала в себя три новых трека. Запись альбома велась с 2010 по 2012 год, при совместной работе с английским хип-хоп-продюсером Алексом Да Кид и Брэндоном Дарнером из американской инди-рок-группы The Envy Corps. По словам лидера группы Дэна Рейнольдса, потребовалось три года, чтобы завершить шесть треков из альбома, которые были выпущены раннее в составе нескольких альбомов. С точки зрения музыкального стиля, Night Visions в первую очередь является смесью альтернативного и инди-рока, однако также присутствует влияние дабстепа, фолка, хип-хопа и поп-музыки. Альбом дебютировал на второй строчке чарта Billboard 200. В течение первой недели, было продано более 83 000 копий альбома. Сейчас альбом имеет более 2 млн проданных экземпляров по всему миру и статус платинового в нескольких странах.
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