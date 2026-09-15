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Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка

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Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - фото 1
Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - фото 2
Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - фото 3
Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - фото 4
Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - фото 5
Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - фото 6
Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Therapy?
Альбом (сингл)
Infernal Love
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - фото 1
  • Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - фото 2
  • Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - фото 3
  • Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - фото 4
  • Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - фото 5
  • Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - фото 6
  • Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626710
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753927472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Therapy?
Альбом (сингл)
Infernal Love
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Epilepsy, Stories, A Moment Of Clarity, Jude The Obscene, Bowels Of Love, Misery, Bad Mother, Me Vs You, Loose, Diane, 30 Seconds
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Epilepsy, Stories, A Moment Of Clarity, Jude The Obscene, Bowels Of Love, Misery, Bad Mother, Me Vs You, Loose, Diane, 30 Seconds

Отзывы о товаре Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753927472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Therapy?
Альбом (сингл)
Infernal Love
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Epilepsy, Stories, A Moment Of Clarity, Jude The Obscene, Bowels Of Love, Misery, Bad Mother, Me Vs You, Loose, Diane, 30 Seconds
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Epilepsy, Stories, A Moment Of Clarity, Jude The Obscene, Bowels Of Love, Misery, Bad Mother, Me Vs You, Loose, Diane, 30 Seconds
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Therapy? - Infernal Love (0600753927472) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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