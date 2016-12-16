Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка
A Girl Like Me - дебютный студийный альбом Рианны, вышедший в 2005 году. Рианна - американская R&amp;amp;amp;amp;B и поп-певица и актриса барбадоского происхождения. Родилась 20 февраля 1988 года, в 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings и в 2005 году выпустила свою дебютную работу Music Of The Sun. Рианна является одной из самых продаваемых исполнительниц всех времён с продажами более 20 миллионов копий альбомов и 100 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Рианна является обладательницей восьми Грэмми, двенадцати American Music Awards, двенадцати Billboard Music Awards, двух Brit Awards, специальной награды Icon Award и даже признана иконой моды Советом модельеров Америки. Кроме того певица является официальным почётным послом культуры Барбадоса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитUma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитЗвуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) винилова...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМакаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (466005968...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМайк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) ви...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитShelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (01980281465...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) винилов...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (coloured) (4029759215103) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитIndochine - Dancetaria (0889853030316) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитIndochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитMalia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитThe Neighbourhood - Chip Chrome & The Mono-Tones (0194397999211)...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитDepeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка