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Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка

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Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 1
Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 2
Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 3
Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 4
Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 5
Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 6
Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 7
Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 8
Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.12.2016
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Music Of The Sun
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 1
  • Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 2
  • Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 3
  • Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 4
  • Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 5
  • Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 6
  • Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 7
  • Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 8
  • Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626634
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UME
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.12.2016
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Music Of The Sun
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка

A Girl Like Me - дебютный студийный альбом Рианны, вышедший в 2005 году. Рианна - американская R&amp;amp;amp;amp;amp;B и поп-певица и актриса барбадоского происхождения. Родилась 20 февраля 1988 года, в 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings и в 2005 году выпустила свою дебютную работу Music Of The Sun. Рианна является одной из самых продаваемых исполнительниц всех времён с продажами более 20 миллионов копий альбомов и 100 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Рианна является обладательницей восьми Грэмми, двенадцати American Music Awards, двенадцати Billboard Music Awards, двух Brit Awards, специальной награды Icon Award и даже признана иконой моды Советом модельеров Америки. Кроме того певица является официальным почётным послом культуры Барбадоса.

Отзывы о товаре Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UME
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.12.2016
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Music Of The Sun
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
A Girl Like Me - дебютный студийный альбом Рианны, вышедший в 2005 году. Рианна - американская R&amp;amp;amp;amp;amp;B и поп-певица и актриса барбадоского происхождения. Родилась 20 февраля 1988 года, в 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings и в 2005 году выпустила свою дебютную работу Music Of The Sun. Рианна является одной из самых продаваемых исполнительниц всех времён с продажами более 20 миллионов копий альбомов и 100 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Рианна является обладательницей восьми Грэмми, двенадцати American Music Awards, двенадцати Billboard Music Awards, двух Brit Awards, специальной награды Icon Award и даже признана иконой моды Советом модельеров Америки. Кроме того певица является официальным почётным послом культуры Барбадоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rihanna - Music Of The Sun (0602557079814) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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