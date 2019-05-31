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Placebo - Loud Like Love (5056167110484) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Placebo - Loud Like Love (5056167110484) виниловая пластинка

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Placebo - Loud Like Love (5056167110484) виниловая пластинка - фото 1
Placebo - Loud Like Love (5056167110484) виниловая пластинка - фото 2
Placebo - Loud Like Love (5056167110484) виниловая пластинка - фото 3
Placebo - Loud Like Love (5056167110484) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.05.2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Loud Like Love
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Placebo - Loud Like Love (5056167110484) виниловая пластинка - фото 1
  • Placebo - Loud Like Love (5056167110484) виниловая пластинка - фото 2
  • Placebo - Loud Like Love (5056167110484) виниловая пластинка - фото 3
  • Placebo - Loud Like Love (5056167110484) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626606
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Placebo - Loud Like Love (5056167110484) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elevator Lady Limited
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.05.2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Loud Like Love
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Placebo - Loud Like Love (5056167110484) виниловая пластинка

Loud Like Love - седьмой студийный альбом группы Placebo, вышедший в 2013 году. Седьмая пластинка была воспринята неоднозначно - критики высказывались как негативно, так и восторженно. Тем не менее, альбом занял девятую строчку в австралийском хит-параде и 18 место в Ирландии. Переиздание на двойном 180-гр чёрном виниле. Альтернативная британская рок-группа Placebo была создана в 1994 году Брайаном Молко и Стефаном Олсдалом. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент Placebo - одна из самых популярных рок-группа мира, на счету которой семь студийных альбомов и два сборника.

Отзывы о товаре Placebo - Loud Like Love (5056167110484) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elevator Lady Limited
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.05.2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Loud Like Love
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Loud Like Love - седьмой студийный альбом группы Placebo, вышедший в 2013 году. Седьмая пластинка была воспринята неоднозначно - критики высказывались как негативно, так и восторженно. Тем не менее, альбом занял девятую строчку в австралийском хит-параде и 18 место в Ирландии. Переиздание на двойном 180-гр чёрном виниле. Альтернативная британская рок-группа Placebo была создана в 1994 году Брайаном Молко и Стефаном Олсдалом. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент Placebo - одна из самых популярных рок-группа мира, на счету которой семь студийных альбомов и два сборника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Placebo - Loud Like Love (5056167110484) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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